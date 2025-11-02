林淑敏難忘化療休克險死 黑妹廿年煙癮只需七日戒斷

為響應「粉紅十月」國際乳癌關注月，對抗乳癌逾10年的藝人林淑敏，以及戰勝肺癌的歌手黑妹（李麗霞）連同年僅25歲的淋巴癌康復者關晰蕎（Audrey）早前一齊出席由保健食品舉行的分享會。她們透過自身的分享喚起公眾對癌症年輕化趨勢的關注，並勉勵同路人積極面對治療。

光頭照背後的信念與堅持 林淑敏分享對抗乳癌二期的心路歷程時，透露自己也曾拍下光頭照紀念抗癌階段。「我影低抗癌嘅自己，係因為我相信當時只係我人生中一個小小階段，只要過咗呢個階段，我會重新出過好靚嘅頭髮」。她表示，當時更渴望與同路人交流治療資訊，互相扶持度過難關。 她曾在化療時出現敏感性休克險況，瞬間臉部發紫，真切感受到死亡逼近，自此培養跑步習慣珍惜健康，減少癌症復發風險，近年更成為馬拉松常客。