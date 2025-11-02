林淑敏難忘化療休克險死 黑妹廿年煙癮只需七日戒斷

為響應「粉紅十月」國際乳癌關注月，對抗乳癌逾10年的藝人林淑敏，以及戰勝肺癌的歌手黑妹（李麗霞）連同年僅25歲的淋巴癌康復者關晰蕎（Audrey）早前一齊出席由保健食品舉行的分享會。她們透過自身的分享喚起公眾對癌症年輕化趨勢的關注，並勉勵同路人積極面對治療。
光頭照背後的信念與堅持
林淑敏分享對抗乳癌二期的心路歷程時，透露自己也曾拍下光頭照紀念抗癌階段。「我影低抗癌嘅自己，係因為我相信當時只係我人生中一個小小階段，只要過咗呢個階段，我會重新出過好靚嘅頭髮」。她表示，當時更渴望與同路人交流治療資訊，互相扶持度過難關。
她曾在化療時出現敏感性休克險況，瞬間臉部發紫，真切感受到死亡逼近，自此培養跑步習慣珍惜健康，減少癌症復發風險，近年更成為馬拉松常客。
女兒成戒癮動力
黑妹在分享會上提到自己過去曾每日吸食廿支香煙和電子煙，坦然自己年輕時確實不良習慣多。確診後，黑妹在女兒懇求下創造戒煙奇蹟：「我一直都同個女相依為命，所以為咗我個女，我真係一星期就戒咗煙，從此都無食過！」
如今走過癌症陰霾，黑妹以過來人身份語重心長地說：「對我哋嚟講，其實癌症無話有好返一日，但最重要係保持穩定健康狀態，亦都奉勸年輕人唔好恃住後生，就唔理健康，因為癌症真係可以無聲無息喺身上發生。」