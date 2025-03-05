林漪娸64歲獲封美魔女 贏「TVB御用富婆」稱號自爆凍齡秘訣

64歲的林漪娸（Eyvonne）入行近45年，自參加1980年香港小姐獲得殿軍後入行，至今參演過多套經典劇集，包括《我愛玫瑰園》、《開心華之里》、《真情》、《皆大歡喜》等，近年演活不少闊太及貴婦角色，無論是《愛回家之開心速遞》的朗拿度夫人（Madam Ceci），還是《法證先鋒VI之倖存者的救贖》的李王愛蓮，高雅得來不失霸氣，深入民心，難怪被本地網民形容為「TVB御用富婆」。
林漪娸最近在《痞子無間道》跟周嘉洛和朱敏瀚有不少互動，特別是朱敏瀚超近距離挑逗林漪娸一幕，相當有趣搞笑。林漪娸多年來陪伴住電視觀眾成長，演技不僅獲得大部分觀眾肯定，大家更讚嘆她保養得宜，就算平時超近鏡畫面都不留歲月痕跡，由當年《真情》阿梅到如今《愛回家》朗拿度夫人，外型多年來都未有走樣，絕對配得上「凍齡美魔女」的稱號。
為醫美公司拍宣傳片
近日，林漪娸化身「星級用家」為醫學美容中心拍攝宣傳片，一舉手一投足都散發住自信美，更大方分享她的凍齡秘訣：「大家都知我成日演闊太同有錢女人角色，皮膚點可以差？偏偏我又好鍾意打golf，就算包到實都好難避開太陽嘅紫外光，所以有時會出色斑或者搞到皮膚好乾，學朗拿度夫人話齋：『It’s not good！』。女人到達某啲年紀，一定要好注重保養，保濕、抗皺都好緊要。」Eyvonne認為逆齡不是魔術一變就變童顏，最重要是精神沒有疲態，對觀眾而言就是最好的交代，更表示：「當人能夠豁達擁抱歲月，優雅地成長，咁年齡只不過係冇意義嘅數字。」拍攝期間，Eyvonne幾乎每一個鏡頭都一take過完成，她笑言完全是靠多年來在處境劇的經驗累積：「始終拍處境劇時間比較趕急，記稿、背稿都要好快入腦，有時都幾高壓。幸好我記性都好好，無論係處境劇定長劇都應付到，呢啲宣傳片對我而言簡直係得心應手啦！」