林熙彤孖YT周殷廷拍廣告「三生有幸」 身形嬌小要出動木箱演助手

林熙彤將升讀year 4，生活過得非常充實。

形象健康可愛的林熙彤（Hazel）一向深受廣告商歡迎，最近夥拍樂壇型男周殷廷（YT）拍攝「50惠男士淨味型防脫洗髮露」廣告，Hazel化身「型偵探」YT的小助手，調查籃球場上誰是發出臭味的「真兇」，在找出「真兇」後Hazel更為臨時演員速洗頭髮，Hazel生鬼的演出非常可愛，逗得大家開心，更獲在場工作人員大讚有搞笑天份。

獲YT貼心照顧 矯小的Hazel跟高大的YT形成身高反差萌，就因身高關係，拍攝人員就安排Hazel站在蘋果箱上進行，在換位置的時候，身旁的YT悉心為Hazel搬蘋果箱，又替她撥弄亂了的頭髮，當正Hazel妹妹一樣去照顧，相當貼心！二人首次合作，Hazel說：「能夠同YT合作，真係三生有幸！佢好有風度，真人同上鏡都咁靚仔，又有才華！知道佢都係導演，雖然今次合作好短時間，都覺得佢做演員真係好專業，希望將來有機會可以喺唔同範疇合作，等我偷吓師學吓嘢。」