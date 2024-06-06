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娛樂
2024-06-06 13:08:59

林熙彤孖YT周殷廷拍廣告「三生有幸」 身形嬌小要出動木箱演助手

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林熙彤孖YT周殷廷拍廣告「三生有幸」 身形嬌小要出動木箱演助手

林熙彤將升讀year 4，生活過得非常充實。

形象健康可愛的林熙彤（Hazel）一向深受廣告商歡迎，最近夥拍樂壇型男周殷廷（YT）拍攝「50惠男士淨味型防脫洗髮露」廣告，Hazel化身「型偵探」YT的小助手，調查籃球場上誰是發出臭味的「真兇」，在找出「真兇」後Hazel更為臨時演員速洗頭髮，Hazel生鬼的演出非常可愛，逗得大家開心，更獲在場工作人員大讚有搞笑天份。

林熙彤與周殷廷首次合作。 林熙彤在廣告中化身周殷廷的小助手。 Hazel身材矯小，拍攝時要站在蘋果箱上進行。

獲YT貼心照顧

矯小的Hazel跟高大的YT形成身高反差萌，就因身高關係，拍攝人員就安排Hazel站在蘋果箱上進行，在換位置的時候，身旁的YT悉心為Hazel搬蘋果箱，又替她撥弄亂了的頭髮，當正Hazel妹妹一樣去照顧，相當貼心！二人首次合作，Hazel說：「能夠同YT合作，真係三生有幸！佢好有風度，真人同上鏡都咁靚仔，又有才華！知道佢都係導演，雖然今次合作好短時間，都覺得佢做演員真係好專業，希望將來有機會可以喺唔同範疇合作，等我偷吓師學吓嘢。」

正在拍攝ViuTV新劇《哪一天我們會紅》的Hazel，開心又再有新挑戰，她說：「今次呢套新劇對我嚟講係一個新挑戰，所以我都好用心去做，希望大家除咗見到我可愛嘅一面，會帶畀大家新鮮感。而除咗工作我仲兼顧讀書，我讀完year 3嘞！嚟緊會讀year 4，好充實！」

林熙彤深受廣告商歡迎，最近再接洗頭水廣告。 Hazel獲在場工作人員大讚有搞笑天份。 Hazel最近接拍ViuTV新劇《哪一天我們會紅》。
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