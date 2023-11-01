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娛樂
2023-11-01 19:40:55

林皓霆離世｜Evelyn蔡穎恩痛失好友現身活動 IG回應：我很好，放心

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林皓霆離世｜Evelyn蔡穎恩痛失好友現身活動 IG留言：我很好，放心

Evelyn蔡穎恩今日出席中環活動，卻未有接受傳媒訪問。 (林俊源攝)

活躍時尚圈的寰亞藝人林皓霆（Charles），在10月30日與世長辭，終年35歲。Charles生前飽受情緒病煎熬，其離世噩耗令不少圈中人也感到惋惜，當中跟他合作網上時裝節目《衫P》的蔡穎恩（Evelyn），今日收拾心情如常出席中環活動。

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Evelyn蔡穎恩今日在活動仍面帶笑容，但似乎仍未平服喪友心情。 (林俊源攝) Evelyn蔡穎恩今日出席活動仍面帶笑容，但仍未平服痛失好友的悲傷心情。 (林俊源攝) Evelyn透過IG限時動態寫：謝謝客戶和記者朋友的體諒，我很好，放心。 蔡穎恩與林皓霆合作網上時裝節目《衫P》將於11月初推出。

情同戰友

今日下午，香水品牌CREED假中環藝穗會舉行發布活動，配合今次「燃情緋紅」主題，現場佈置成粉紅派對，出席嘉賓計有吳千語、栢天男、林愷鈴、張敬仁（Kendy）、蘇凱倫及Evelyn等，痛失好友的Evelyn眼腫腫現身，她穿上白色露肩裝長裙，一度走到中間位置停留兩分鐘讓傳媒拍照，她面對鏡頭時仍有露出笑容及揮手，可是她事前已表明今天不會接受記者訪問，心情似乎尚未平復。在活動結束後，Evelyn透過IG限時動態寫上：「謝謝客戶和記者朋友的體諒，我很好，放心。」Charles昨日驚傳死訊後，Evelyn、陳嘉寶、彭秀慧一同在社交網貼出悼念文：「懷着萬分的不捨和痛心，我們很遺憾地告知大家，我們親愛的林皓霆Charles於10月30日離開了大家。這是一個難以接受的事實，作為他親愛的家人和朋友，我們相信他已經到了一個自由和寧靜的地方，享受真正的快樂。Charles善良，單純而才華洋溢，也是我們心目中永遠風度翩翩的王子，他總是為身邊的人帶來歡樂和溫暖；我們將會深深懷念他。懇請大家在此刻給予他家屬和身邊人最大的空間和寧靜療養。我們也會不負他所望，好好照顧自己，好好經營每一天。一群永遠愛着Charles的好朋友。」Evelyn跟Charles屬囤中好友，更與陳嘉寶經常出席時裝品牌活動，三人私下也會相約去旅行，對於跟Charles早前合作時裝節目《衫P》，日前Evelyn形容彼此已變成戰友，比好朋友關係更加要好，Charles生前亦形容兩人關係，並說：「我哋同甘共苦，呢個節目好似生咗個仔，一齊組織咗個家庭，唔只『朋友』關係。」

吳千語 吳千語 (林俊源攝) 吳千語 (林俊源攝) 林愷鈴 (林俊源攝) 林愷鈴 (林俊源攝) 栢天男、張敬仁、吳千語、林愷鈴、蘇凱倫、Kaden出席香水活動。 (林俊源攝) 栢天男、張敬仁、Kaden出席香水活動。 (林俊源攝) 栢天男、張敬仁、Kaden出席香水活動。 (林俊源攝) 張敬仁、吳千語、林愷鈴出席香水活動。 (林俊源攝) 蘇凱倫 (林俊源攝)
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