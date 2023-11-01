林皓霆離世｜Evelyn蔡穎恩痛失好友現身活動 IG回應：我很好，放心

情同戰友

今日下午，香水品牌CREED假中環藝穗會舉行發布活動，配合今次「燃情緋紅」主題，現場佈置成粉紅派對，出席嘉賓計有吳千語、栢天男、林愷鈴、張敬仁（Kendy）、蘇凱倫及Evelyn等，痛失好友的Evelyn眼腫腫現身，她穿上白色露肩裝長裙，一度走到中間位置停留兩分鐘讓傳媒拍照，她面對鏡頭時仍有露出笑容及揮手，可是她事前已表明今天不會接受記者訪問，心情似乎尚未平復。在活動結束後，Evelyn透過IG限時動態寫上：「謝謝客戶和記者朋友的體諒，我很好，放心。」Charles昨日驚傳死訊後，Evelyn、陳嘉寶、彭秀慧一同在社交網貼出悼念文：「懷着萬分的不捨和痛心，我們很遺憾地告知大家，我們親愛的林皓霆Charles於10月30日離開了大家。這是一個難以接受的事實，作為他親愛的家人和朋友，我們相信他已經到了一個自由和寧靜的地方，享受真正的快樂。Charles善良，單純而才華洋溢，也是我們心目中永遠風度翩翩的王子，他總是為身邊的人帶來歡樂和溫暖；我們將會深深懷念他。懇請大家在此刻給予他家屬和身邊人最大的空間和寧靜療養。我們也會不負他所望，好好照顧自己，好好經營每一天。一群永遠愛着Charles的好朋友。」Evelyn跟Charles屬囤中好友，更與陳嘉寶經常出席時裝品牌活動，三人私下也會相約去旅行，對於跟Charles早前合作時裝節目《衫P》，日前Evelyn形容彼此已變成戰友，比好朋友關係更加要好，Charles生前亦形容兩人關係，並說：「我哋同甘共苦，呢個節目好似生咗個仔，一齊組織咗個家庭，唔只『朋友』關係。」