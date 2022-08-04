林盛斌囝囝曾因濕疹問題無覺好瞓 Bob夫婦被誤會虐兒

林盛斌(Bob)早前與囝囝林道申(Jaye Jaye)獲香港皮膚健康基會邀請，進行有關對抗濕疹的分享，這是兩父子首次一同受訪。Bob表示，答應是次跟囝囝一同出鏡，是因為囝囝經歷了一段濕疹血淚史，他跟太太陪伴打仗，很想將心得和想法分享給其他濕疹B的父母。

囝囝全身濕疹難入睡

Bob說︰「Jaye Jaye出世嘅時候，已經係幾嚴重嘅濕疹底，到佢六至八個月大左右，濕疹就開始發出嚟，一開始出喺關節呢D位，慢慢手手腳腳八成都有，連塊臉都有出。」太太曾試過一些自然療法，但沒有作用，Jaye Jaye無法入睡，差不多每15分鐘醒一次，全家也面對很大壓力。」Bob形容是「傷在兒身，痛在父母心」，「嗰時我每次見到佢𢱑到皮膚損晒、流晒血，夜晚瞓唔到嗰時喊到好淒涼，真係寧願有濕疹嗰個係我自己。最陰公係見到佢笑得好可愛，但其實佢當時係好痕、好痛、好辛苦。所以我最大嘅心願好簡單，就係仔女可以開開心心、健健康康咁成長！」