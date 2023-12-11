熱門搜尋:
區議會選舉2023 恒生指數 李家超 六合彩 叱咤2023 日圓匯率 美斯 譚旻萱 交稅 肺炎支原體 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-11 15:15:00

林盛斌回憶入行獲薛家燕提攜 向恩人挑機跳「花花舞」

分享：

阿Bob請家燕姐到澳門場次任嘉賓。

林盛斌(Bob)日前在澳門舉行《The Bobfather 棟篤笑 2023》，這亦是他的巡迴演出第8站。阿Bob除了繼續化身「Bobfather 」，更特意找來薛家燕家燕姐任表演嘉賓。

他們除了與全場一齊唱《皆大歡喜》外，二人又跳了BLACKPINK的花花舞，家燕姐說：「Bob真係好勤力，身兼多職，日頭會sales、廣播、電影，夜晚又不停做如果唔係點會有咁多個仔女！」

家燕姐的出現，獲全場報以掌聲。

Bob同家燕姐緣起20年前，他第一次有機會在電台負責一個節目環節《一個好人》，Bob說：「節目去訪問一啲弱勢社群，睇下有冇機會幫到佢哋，家燕姐同台長講我做得好好，俾咗好多信心我、仲俾咗好多機會、好多鼓勵、好多力量我，係我圈中的大恩人。」

家燕姐聽後隨即拍拍Bob，直言好欣賞他，因為當年自己只是「得把口」，真正幫老人家搬上搬落是Bob，說：「我好欣賞Bob! 佢做事不但好勤力，仲好實事求是、唔怕辛苦同蝕底，幫到人就去做。」家燕姐愈講愈興奮，更爆Bob喜歡半夜三更打電話給她，日頭又做，夜晚又做，續說：「佢身兼多職，日頭會sales、廣播、電影，夜晚又不停做如果唔係點會有咁多個仔女？都唔知邊到有咁多精力！」引得全場大笑。

二人一齊大跳「花花舞」。

難得與家燕姐同台，Bob自然唔輕易放走，而眼見家燕姐早前跳BLACKPINK的《FLOWER》熱爆網絡，網上又找來Ai家燕姐x BLACKPINK，於是直接挑機要求同台演出，令台下拍爛手掌。另外Bob在每場巡演中，隨以自生經歷、自嘲鼓勵台下要勇於面對逆境，又加插了與台下互動，昨晚現場競投Bob加持過的「Bob牌」，並由他親手為善眾帶上、頌經時，台下全場笑聲震天。

兩個月內，Bob先後在荷蘭、英國、佛山及澳門站舉行了《The Bobfather 棟篤笑》後，Bob會先作休息，希望2024再次出發，將Bobfather的理念再帶到不同地方、去得更遠，與身在不同地方的香港人及華人，歡懷大笑輕鬆一夜。

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受