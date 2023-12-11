林盛斌回憶入行獲薛家燕提攜 向恩人挑機跳「花花舞」

他們除了與全場一齊唱《皆大歡喜》外，二人又跳了BLACKPINK的花花舞，家燕姐說：「Bob真係好勤力，身兼多職，日頭會sales、廣播、電影，夜晚又不停做⋯如果唔係點會有咁多個仔女！」

Bob同家燕姐緣起20年前，他第一次有機會在電台負責一個節目環節《一個好人》，Bob說：「節目去訪問一啲弱勢社群，睇下有冇機會幫到佢哋，家燕姐同台長講我做得好好，俾咗好多信心我、仲俾咗好多機會、好多鼓勵、好多力量我，係我圈中的大恩人。」

家燕姐聽後隨即拍拍Bob，直言好欣賞他，因為當年自己只是「得把口」，真正幫老人家搬上搬落是Bob，說：「我好欣賞Bob! 佢做事不但好勤力，仲好實事求是、唔怕辛苦同蝕底，幫到人就去做。」家燕姐愈講愈興奮，更爆Bob喜歡半夜三更打電話給她，日頭又做，夜晚又做，續說：「佢身兼多職，日頭會sales、廣播、電影，夜晚又不停做⋯如果唔係點會有咁多個仔女？都唔知邊到有咁多精力！」引得全場大笑。