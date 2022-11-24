林盛斌Bob光頭Look任洗頭水代言人 連自己都震驚：原來呢個世界冇嘢冇可能

林盛斌（Bob）係金牌司儀、演員，又有投資開設娛樂公司、NFT，仲係娛樂圈中嘅金牌媒人，簡直係百足咁多爪。不過，你諗都諗唔到一向以光頭Look示人嘅Bob竟然做咗洗頭水代言人？

Bob日前於社交平台寫道：「呢件事話俾我知：原來呢個世界，冇嘢係冇可能嘅」，繼而宣布自己成為洗頭水代言人，又3次用上「好癲」形容呢件事。不過，佢就一盡代言人責任力Sell呢支專為skin head或者超短頭髮而研發嘅洗頭水，表示啱晒好似佢呢種髮型嘅花樣型男，而且香味好好聞，可以溝死女咁話。另外，Bob再出IG Story並話：「我都可以做洗頭水代言人，成件事係咪好勵志呢？」網民亦留言表示睇到之後，覺得無可能發生嘅事竟然發生咗：「搵你做洗頭水代言好有眼光，一定好大迴響」、「下次賣梳」、「我以為生髮」、「只可洗頭，不可洗髮！哈哈哈」等等。不過，都有網民指出，其實Bob呢個skin head唔係唔洗理，而Bob亦曾解釋自己係超級短嘅skin head，本身係有頭髮，唔剪就會生得好快，由讀大學開始愈剪愈短，短到由6mm、3mm變到宜家咁樣，會直接搵助手及工人姐姐幫手用用鬚刨剃頭，兩、三年就要換一個鬚刨。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載