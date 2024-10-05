林盛斌Bob出騷現尷尬事 即返後台找經理人「跪地解決」

林盛斌（Bob) 日前為一個周年晚宴擔任司儀，不過，演出經驗豐富的他，出騷期間更發生一件非常尷尬的事。Bob 在社交網透露開場冇耐，褲鍊就突然爆開，並趁表演嘉賓唱歌時，立即回到後台想方法解決，並貼出一張男女一站一跪的照片，畫面令人充滿遐想 。

阿Bob在社交網貼出照片，相中見阿Bob呈站姿背向鏡頭，女方則跪在Bob前面，並靠近他的重要部位，畫面非常尷尬，他搞笑解釋謂：「嗱，冷靜啲先，其實件事，係咁嘅.⋯話說嗰晚主持一個周年晚宴，開咗場冇耐，條褲個拉鍊突然爆咗，趁住表演嘉賓唱歌嘅時候，即刻衝落台諗吓點樣處理，好聰明嘅助手提議咗幾個好有創意嘅方法，例如搵啲膠紙試吓黐住佢同埋搵個釘書機釘埋佢，然後索腿經理人唔知喺邊度變咗啲針線出嚟，諗都唔諗就馬上幫我聯返好佢。」 他續指不脫下褲子的原因，是因為西褲已經很窄，「如果除咗出嚟俾佢聯返好咗之後，我係絕對着唔返條褲嘅，所以由嗰一刻開始去到完show，我係冇得屙尿嘅。」最後，他更自嘲謂：「唉，幾個師傅話我今年年底好多女人埋身，我都預咗㗎啦，係冇諗過會埋到咁啫。」莊鍶敏留言表示：「佢（經理人）好似搵嘢喎，係咪搵唔到呀？」、「係咪特登睇電話分散注意力？」、「老婆見到會唔會詐型」、「準備返屋企跪痰罐」。