林盛斌Bob跟足醫生指引 只求健康照顧一家大細

林盛斌(Bob)早年入院「通波仔」，令他深明健康重要。雖然近年他不時在網上頻道分享理財之道，但日前他在心臟病友組織分享活動上卻透露，財富還是其次，健康才是第一，故近年開始學習放慢腳步，多做運動，最重要是聽從醫生建議，定時覆診及用藥，希望可以避免心臟病復發，才能跟子女享受天倫之樂。

在「關心您的心」的病友分享活動上，Bob與病友大玩遊戲及與醫生對談。他憶述當得悉心臟出現問題時大受打擊︰「我想我是在場算年輕的病友，未夠40歲便通波仔，現在已經三年了，可能是你們部分人的前輩！其實那時得悉要通波仔，想到自己仔細老婆嫩，真的很後悔自己沒有管理好健康，也沒有去檢查，算是較遲才發現。」