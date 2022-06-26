林盛斌Bob跟足醫生指引 只求健康照顧一家大細

林盛斌(Bob)早年入院「通波仔」，令他深明健康重要。雖然近年他不時在網上頻道分享理財之道，但日前他在心臟病友組織分享活動上卻透露，財富還是其次，健康才是第一，故近年開始學習放慢腳步，多做運動，最重要是聽從醫生建議，定時覆診及用藥，希望可以避免心臟病復發，才能跟子女享受天倫之樂。
在「關心您的心」的病友分享活動上，Bob與病友大玩遊戲及與醫生對談。他憶述當得悉心臟出現問題時大受打擊︰「我想我是在場算年輕的病友，未夠40歲便通波仔，現在已經三年了，可能是你們部分人的前輩！其實那時得悉要通波仔，想到自己仔細老婆嫩，真的很後悔自己沒有管理好健康，也沒有去檢查，算是較遲才發現。」
依照醫生指示服藥4年
阿Bob表示，現時會多做運動，飲食上也盡量檢點，但認為最重要還是要聽話︰「最重要還是聽醫生指示用藥，老實說，我以前也頗不聽話，但現在醫生叫我做什麼我都聽，例如通波仔後必服的抗血小板藥，以前只須服用一年，現時有指引提出，服用一加三年，能大大減低復發風險。換著以前的我，我一定會覺得很麻煩，現在我覺得很划算，四年而已，換來健康心臟，何樂而不為？」
Bob笑言，網友經常留意他的大宅面積及陳設，其實他比較關心住在裡面的「人」，「我們一家六口，老婆雖然很精明，但她照顧子女已很辛苦，我不想自己有事，加重她的負擔；仔女還小，近兩三年因疫情關係，我多了在家，他們更黏我了，所以我真的不捨得他們擔心、傷心，我會在搵真銀之餘，同時好好照顧自己的身體！」