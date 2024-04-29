林穎嫺接受黎燕珊訪問 多謝星爺陪去醫院 李綺虹讚劉華是好對手

林穎嫺拍劇捱餓入醫院 林穎嫺透露，最初入行兩年之間拍了近10齣古裝劇，所以經常捱眼瞓及捱餓又不敢提出，當時捱到時常胃痛，最難忘與周星馳拍《陰陽界》，「拍到胃痛要去醫院，好彩星爺見我好辛苦，就陪我去醫院。」 問到兩位母親節有何特別分享，李綺虹表示：「常提醒自己，做媽咪要學識，並不是自己教仔，而是兒子教曉自己如何去做一個媽媽。」她稱母親節就是她任性的日子，可隨心睡到自然醒，吃喝玩樂不被打擾，就已開心。至於林穎嫺笑言已去旅行20多天，回去就要好好一起過母親節，子女通常都自製一些她愛吃的東西，一家人聚在一起就開心。