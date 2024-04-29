林穎嫺接受黎燕珊訪問 多謝星爺陪去醫院 李綺虹讚劉華是好對手

1987年港姐季軍林穎嫺(Wing)，與1994年季軍李綺虹(Theresa)，近日從外地返港接受黎燕珊與梁辰民主持的《星級品牌文化》節目訪問，3位選美出身的靚女，過往從未碰面，今次見面一見如故，互爆以前開工趣事。
林穎嫺繼12年之後，再推出著作《如何活出燦爛人生》，今次回港初步宣傳，到7月會再返港出席書展，她指自己有兩個女兒及一個兒子，待16歲細女考到車牌，不用接載返學就可以輕鬆得多。林穎嫺認為人生有不同階段，但此刻最為燦爛，因可以做自己喜歡的事。珊姐非常認同，她透露大女已籌備結婚，細仔亦有自己事業，她不用牽掛可以繼續拍戲，亦是她的最燦爛時間。
李綺虹稱，今次返港為了19歲兒子，她過往曾經陪兒子到各地參加運動比賽，這次計劃去旅行，兒子說要來香港，她估計兒子常聽她講香港的事情，所以很想尋根，來港後兒子非常喜歡香港，加上早前她在加拿大拍了一部電影《Ruthless Bastards》，飾演地下賭場女闆娘，就順便來港幫手宣傳一下。
李綺虹自言記性差
珊姐問李綺虹，多年後再拍戲，有否不習慣，她稱最初以為講英語應該冇難度，但看到劇本就笑言感覺老人癡呆好難記，幸好終於完成。李綺虹稱：「起初導演方鐵偉透過社交平台私訊我，還以為是騙案，問了好詳細，又再找香港電影界朋友求證導演身份，才知道真有其人。」說到在香港及加拿大拍片分別，她稱待遇上必然是加拿大較好，但在香港拍戲留下很多記憶，有烏龍搞笑亦有一些不愉快：「好記得選美時見記者，佢哋問我想同四大天王邊位合作，我笑佢哋我信天主教，得一個神，冇其他王！後來才知四大天王係稱號，我又試過拍古裝戲行路時，導演話古裝唔係咁行！咁究竟點行？我一額汗都唔明。」
李綺虹自問幸運，有好多人愛錫，她最難忘是劉德華和她在新加坡炎夏下拍戲，一個鏡頭她NG了27次，急到好想喊，但劉德華安慰她： 「It's ok。」她非常感激天王的耐性！同時她又爆另一次遭遇，她說： 「另一次有個演員，好多時其他演員，即使鏡頭唔係對住自己，都會幫手講對白俾對手入戲，但佢好唔俾面，唔肯講冇佢鏡頭嘅對白，跟住我拍攝時，聽到佢係後面講『今晚有佢唔知拍到幾時先有得收工。』我已經好緊張，佢仲咁講，真係想喊，最後堅持忍住拍完。我唔會講佢係邊個，不過真係好難忘。」
林穎嫺拍劇捱餓入醫院
林穎嫺透露，最初入行兩年之間拍了近10齣古裝劇，所以經常捱眼瞓及捱餓又不敢提出，當時捱到時常胃痛，最難忘與周星馳拍《陰陽界》，「拍到胃痛要去醫院，好彩星爺見我好辛苦，就陪我去醫院。」
問到兩位母親節有何特別分享，李綺虹表示：「常提醒自己，做媽咪要學識，並不是自己教仔，而是兒子教曉自己如何去做一個媽媽。」她稱母親節就是她任性的日子，可隨心睡到自然醒，吃喝玩樂不被打擾，就已開心。至於林穎嫺笑言已去旅行20多天，回去就要好好一起過母親節，子女通常都自製一些她愛吃的東西，一家人聚在一起就開心。