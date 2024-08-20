林穎嫺 歐信希代言保健產品 任店長分享逆齡秘密

談到逆齡秘訣，阿Wing認為要靚最緊要健康，包括外表及內心都好重要；歐信希則認為逆齡要由內到外，五臟腸道都要身心健康，皮膚自然白滑，他說：「尤其係要盡快拋開煩惱，唔開心個個都有，但唔好積累太多，好似阿wing好善忘，唔開心嘅嘢兩個鐘頭後就唔記得晒，我原則亦都不會囤積煩惱，遇到困難想著即將變更好的自己。」他又自創踼走負能量方法，就是每天先對鏡讚自己今日好靚仔，出街就充滿信心。

歌手歐信希、前港姐林穎嫺(Wing)，原來認識多年，一直老友鬼鬼，兩人不介意公開年齡，今年都同為55歲，逆齡有道的二人，近日為保健食品品牌「桔享日記」擔任星級用家，早前更一起到「美與健生活博覽2024」專櫃擔任店長，分享逆齡秘訣。

二人大方公開今年55歲，他們異口同聲稱無須隱瞞年齡，阿Wing 覺得年齡只是一個數字，還自爆：「我最近在美國食飯，都有人代我付帳，又有人問我結婚未？當我話我個仔已經讀大學，對方即時呆咗，哈哈！」問到阿希既然同年的阿Wing已有仔女，他有否想過結婚，他說:「有想過，但又唔想被時間規限，當然亦都未遇到啱嘅人。我比較喜歡自由自在，暫時冇結婚嘅煩惱，反而可以開心愉快生活同工作，呢個亦可能有助逆齡。」

10 月開哥哥主題音樂會 想同Wing有戲劇合作

至於阿Wing可會復出，她笑稱：「我從來冇話過退出喎，點會有復出？之前係暫時做重要嘅事，依家我的小朋友大晒，可以自理，我就返嚟搵多啲朋友傾偈食飯，有適合嘅工作都會接受。」問他們將來有否其他方面的合作，剛拍完微電影的阿希表示，如果有機會，希望可以在戲劇方面跟阿Wing合作。

阿Wing表示，知道阿希10月舉行生日音樂會，屆時如果邀請她可以回來，阿希透露今次生日會live show內容會選唱他偶像哥哥張國榮的歌曲為主題，還邀請到TVB「聲夢家族」的黄洛姸擔任表演嘉賓。