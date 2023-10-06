林穎彤上庭前向特首發公開信 促政府派專員調查事件

林穎彤(Bella)近日陷入連串是非，她的好友鄭雋熹因與JPEX案有關被捕，其後再被發現他與Bella早前因涉「公眾地方行為不檢」一同被捕。案件於8月4 日在屯門法院提堂，並於今日再訊。

早前有網民報稱見到有無綫女藝人在醫院跟同行人士大吵大罵，正當大家猜測對方說話的真偽時，Bella於凌晨突然發布一封公開信，內容提及被捕原因，更希望特首派專員調查事件。有網民擔憂Bella在上庭前發出公開信，並提及案件內容，隨時再犯多一條罪。然而，更多網民指Bella在公開信提及案情的部份並不完整。