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娛樂
2023-10-06 03:44:27

林穎彤上庭前向特首發公開信 促政府派專員調查事件

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林穎彤上庭前向特首發公開信。

林穎彤(Bella)近日陷入連串是非，她的好友鄭雋熹因與JPEX案有關被捕，其後再被發現他與Bella早前因涉「公眾地方行為不檢」一同被捕。案件於8月4 日在屯門法院提堂，並於今日再訊。

早前有網民報稱見到有無綫女藝人在醫院跟同行人士大吵大罵，正當大家猜測對方說話的真偽時，Bella於凌晨突然發布一封公開信，內容提及被捕原因，更希望特首派專員調查事件。有網民擔憂Bella在上庭前發出公開信，並提及案件內容，隨時再犯多一條罪。然而，更多網民指Bella在公開信提及案情的部份並不完整。

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林穎彤好友鄭雋熹(左)因涉JPEX案件被捕。

公開信以「懇求 特首為社會福祉的一封公開信」為題，接著她說︰「本人 林頴彤，就最近傳媒報導關於本人及五位親友，因公眾地方行為不檢被控告一事，在此作出嚴正聲明。我們本着人性仁愛、正義無私之心，自發決心見義勇為地去幫助一名……無助女童，還有她本來相依為命的可憐媽媽。」

她指女童在兒童村內多次被襲擊，並於8月1日向母親哭訴求助，於是帶女童到醫院驗傷，卻在等候女童期間，她與同行人士共6人一同被無理拘捕。她提到女童被襲一事，曾多次報警，並稱「既不調查懷疑琉忽照顧者，又不立虐兒案調查處理。」Bella更指被一位男警員「蓄意推跌襲擊」而險些跌倒，稱醫院內CCTV應拍到整個過程。

Bella自爆曾被警員「蓄意推跌襲擊」。

接著她再寫道︰「現今香港社會文明、安定繁榮之中，竟有如此荒謬惡劣之境況，希望國法網紀和香港法紀能真正伸張正義，捍衛公理人心！現想請 特首垂詢關注此事，尊下正行、體恤良民，儘快派遣專員調查整件事實真相，不謹能還我們清白和公道，最重要是還我心中理想的香港社會道德公義及文明福祉！祝願政通人和、民心幸福！」

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