林穎彤為離巢鋪路 形容自己經歷「黐線」坦言人生如戲

林穎彤(Bella)與緋聞男友鄭雋熹，早前涉公眾地方作出擾亂秩序，事件終於告一段落。不過，事件令Bella形象插水，有傳更被無綫「雪藏」，並即時叫停所有工作，並不獲唱片公司續約，星途似乎不太明朗。早前，Bella在社交網宣布重返校園生活，並修讀營養學系，日前（28日）她再分享自己最新動向，並開心表示「勇敢地大大力翻開咗人生新一頁」。
Bella在社交網以「找尋自我之旅#1」為題寫道：「『你覺得你清唔清楚你自己啊？』呢兩年經歷嘅事，令我脫胎換骨，好似一個全新嘅人咁，我改變咗好多，我夠膽講而家真係幾了解自己！大家成日可能有種感覺，唔知我去咗邊，搞緊乜，個人其實係點？因為真係好少同大家講自己嘢亦都唔習慣解釋，總之就收收埋埋咁啦！」
Bella續指經過上天送給她很多人生挑戰後，終讓她拋開過往自己俾自己的枷鎖，勇敢地大大力翻開人生新一頁，她更有感而發表示：「真係人生如戲，其實發生咁多事唔癡線都算係咁，不過真係好多謝呢啲經歷，如果唔係仲懵吓懵吓，方向對了就不怕路長，有了目標夢想就不遠」。
Bella 亦將自己近年的生活點滴剪成一條短片，片中她坦言這兩年經歷了很多，踏入30歲後思想亦有好大轉變，並謂：「畢竟由童星開始計起，已從事演藝工作20年，一直覺得做到自己喜歡嘅事，又可以養到屋企，都幾開心，算是完成使命。但係人大咗漸漸想搵一些工作以外，令自己心靈滿足嘅事去學去試，於是乎我就去讀咗手作護膚品導師課程，及修讀應用營養學及營養補充劑證書課程，慢慢減少了幕前工作，因為我覺得學習嘅過程令我搵返自己，好滿足！但係你點都估唔到，開啟了快樂找尋自我之旅，之後……人生不如意的各種衝擊亦都隨之而來……待續。」 網民都紛紛留言向她打氣，並送上祝福 。