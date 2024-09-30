林穎彤為離巢鋪路 形容自己經歷「黐線」坦言人生如戲

林穎彤(Bella)與緋聞男友鄭雋熹，早前涉公眾地方作出擾亂秩序，事件終於告一段落。不過，事件令Bella形象插水，有傳更被無綫「雪藏」，並即時叫停所有工作，並不獲唱片公司續約，星途似乎不太明朗。早前，Bella在社交網宣布重返校園生活，並修讀營養學系，日前（28日）她再分享自己最新動向，並開心表示「勇敢地大大力翻開咗人生新一頁」。

Bella 因為是素食者關係，於是去修讀應用營養學及營養補充劑課程。

Bella在社交網以「找尋自我之旅#1」為題寫道：「『你覺得你清唔清楚你自己啊？』呢兩年經歷嘅事，令我脫胎換骨，好似一個全新嘅人咁，我改變咗好多，我夠膽講而家真係幾了解自己！大家成日可能有種感覺，唔知我去咗邊，搞緊乜，個人其實係點？因為真係好少同大家講自己嘢亦都唔習慣解釋，總之就收收埋埋咁啦！」

Bella續指經過上天送給她很多人生挑戰後，終讓她拋開過往自己俾自己的枷鎖，勇敢地大大力翻開人生新一頁，她更有感而發表示：「真係人生如戲，其實發生咁多事唔癡線都算係咁，不過真係好多謝呢啲經歷，如果唔係仲懵吓懵吓，方向對了就不怕路長，有了目標夢想就不遠」。