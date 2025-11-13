林芊妤產後情緒起伏大 向大仔發脾氣後感內疚爆哭

Coffee回家坐月中，她指在醫院頭幾天是度蜜月的階段，每天也有護士24小時貼身照顧。「傷口在每天塞止痛藥下，還沒有太大感覺，護士幫忙照顧bb。最重要的是不用看兒子的功課。」她憶起生B一周前寫了很長的訊息給老公，「主要是有了第一次生彥彥的經驗，我知道產後荷爾蒙會導致心情起伏大情緒低落，所以我特意拜托老公要在這幾個月多體諒，也列出了幾項我希望他能為我做的事，讓我在這段時間保持心景平靜。」

情緒低落

可惜，Coffee回到現實生活，面對種種事情，心情低落。「沒有止痛藥後起床時剖腹傷口的痛楚，胸部一開始上奶的激烈脹痛不適感(像石頭一樣)，每三小時就要餵人奶的機械式節奏，照鏡看着自己依舊肥腫難分的低落感，要照顧妹妹還要顧及兒子感受的無力感，每天看到兒子有一大堆功課的厭惡感。」

Coffee提到昨天發生的其中一件事，她指兒子因為學校有課外活動，晚上6時半才回家，然後看一看手冊有8本功課未做，當時Coffee心裡著急，吃完飯後立即跟兒子趕功課，當時已晚上9時。她指平時這時間兒子已經在睡覺，但女竟然還問做完可否看電視，Coffee表示：「我回答：『當然不可以！你做完已經10時多了，還想看電視？』他馬上發脾氣說我說話時態度差⋯…當刻我在他面前哭了出來。其實我事後是很後悔的，因為多功課不是他的問題，他已經很努力了啦！而我的確可以用更好的方法向他解釋，也許這刻我是將一整天低落心情順勢發洩了出來，之後我也有跟彥彥解釋自己現在的情況，希望他原諒及多理解。」

