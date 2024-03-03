林芊瑩放棄marketing全心追音樂夢 陳楨怡現身撐好友出道

現年23歲的潛質女新人林芊瑩(Irene)日前出道，首支派台歌《Let Go》意識大膽，玩思想出軌推出獲得不少好評。日前她出席發布會，更獲好友陳楨怡到場支持！ 在英國讀書的Irene，自小已喜歡唱歌和跳舞，願望成為歌手，故選擇修讀音樂，藉此找到個人歌唱特色。不過Irene自爆雖然愛唱歌，但小時候五音不全，直至得到其他歌手的影響和啟發，才開始學習音樂。

Irene完成學業後便回港做marketing，但她發現自己並不適合辦公室環境工作，在偶然機會下認識了現在的經理人Alvin Wang。與對方傾談過後，Irene想給自己一個機會，便放棄了marketing的工作，並簽約無限傳奇娛樂文化有限公司，成為今年的女新人，追她的音樂夢，打開未來的一片天。 新歌《Let Go》由陳考威監製，作曲及編曲是陳考威 & JNY，朱琳填詞，歌曲concept是思想出軌，Irene當初聽到demo時，便覺得曲風是一首有衝動性、震撼性的歌，她說：「監製當時提出兩個建議，其中一個就是思想出軌，想有新鮮感。」Irene由收到demo到收歌詞，大約等了1個月，她說：「第一次錄音時未ready，同首歌未做到朋友，要花時間去試一次給監製聽，自己領略到的感覺。」Irene透露，歌曲錄了2、3次監製就收貨，自己為了首歌亦有做了點research，等自己可以有進步。

至於首次拍MV，身為新人的Irene自言很緊張、很好奇及很感恩，因為大家都很畀心機、好專注做好這件事，所以，大部分時間都感到很緊張。」MV導演阿Tom收到歌詞後，便將將歌曲的感覺放入MV，Irene說：「我亦提議MV拍攝時需要有架車，因為我當初聽首歌demo時是感到有衝動性，就像在車內駕駛得很快一樣，感覺到激情及衝動。」 拍攝《Let Go》MV當日，導演本身安排了其他車款作拍攝之用，最後，卻來了一架保時捷（波子），令到Iren喜出望外，她說：「我真的很surprise，本身不是保時捷，是其他車款，拍的時候突然見到是保時捷，我真的很開心，因為自己本身好鐘意。」Irene覺得visual上好靚，與MV的形象很配合，完全實現到心裏面所想像的畫面。

不過，講到最難忘的，一定是為了戴隱形眼鏡而令自己雙眼勁乾，要不停滴眼藥水，幾乎滴足半日，她說：「因為平時出街沒有戴隱形眼鏡的習慣，有幾幕同男主角oliver比較親近的場景，大家以為我會因為與男主角太親密而感到尷尬，最後卻因為眼乾，而化解本身認為的尷尬，令到拍攝該鏡頭快速完成。」 對於2024年，Irene希望可以繼續減肥成功，她說：「因為自己太喜歡吃東西，希望可以達成這個小小目標。另外，亦希望今年可以出更多歌，希望大家聽到我的音樂，『Oh, It’s Irene. Irene is here』！」Irene希望自己可以在人群中彈出來被看見，希望自己的聲音可以被樂迷聽到。