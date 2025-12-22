林芊瑩短裙上陣食風Busking 張馳豪黎展峯海傍獻唱「呼風喚雨」

歌手張馳豪（Aska）、黎展峯（Andy）及林芊瑩（Irene）日前傍晚在黃埔海濱長廊出席《新城。樂動區區Busking》活動，雖然現場海風凜冽，但仍吸引不少熱情歌迷手持應援燈牌及戴上聖誕飾物到場支持偶像，當歌手們輪流上台演唱，現場觀眾隨即報以熱烈歡呼聲，並一同高聲合唱，將海濱長廊化作一個充滿節日歡樂的露天音樂廳。

抵禦冷風的Irene穿著短裙亮相，演唱了《深層消毒》、《孤獨的質感》及《凡星》，並與Aska合唱《Last Christmas》，現場歌迷亦一起大合唱，熱鬧氣氛不斷急升；壓軸的Aska則以結他自彈自唱《山系戀人》，並獻唱《Talking to the Moon》、《我們都是第一次做人》及《Cardigan》，最後他邀請Irene和Andy再度上台合唱《青春頌》。

Aska 享受演出

表演完後，Aska對於能再次參與Busking感到興奮，笑言已忘記上次街頭演出是何時；但特別提到演出心得：「設備一定要好，如果聽唔到自己唱歌，就唔能夠享受成個演出；不過我諗氣氛比較重要，有時室外嘅氣氛會好啲，但室內就近啲，各有特色。」Andy則透露今年聖誕節終於有時間返教堂，他說：「過往因為工作太忙而去唔到教堂，今年希望藉住呢個機會尋求平安同正能量，亦都祝福大家一樣平安。」對於即將到來的頒獎禮，Andy以平常心看待，並認為今年特別適合這心態。他解釋：「因為今年已經好開心，又覺得自己贏咗，因為出咗第四年第一首冠軍歌，我覺得好感恩大家嘅支持。」他強調，能讓大家看到自己的進步，已是2025年最大的成就，並期待在頒獎禮上與眾人分享喜悅時刻。至於Irene則透露：「聖誕節係我爸爸生日，所以我哋應該會喺屋企一齊吃飯，每年聖誕節都會同爸爸慶祝生日。」至於可有準備生日禮物？Irene搞笑表示：「就算我寫一張卡畀佢，佢都會好開心。」她表示對父母而言，子女安好便是最好的回報：「我覺得最好嘅禮物就係做好自己應該做嘅事，開心、健康就係最大嘅禮物；頒獎禮就到，若果以獎項作為禮物送畀爸爸，就真係別具意義。」