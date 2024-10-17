林芊瑩細個鵝公喉五音不全 新歌講分手諗起昔日情傷

林芊瑩（Irene）到新城廣播接受葉文輝（啤梨）主持的《梨事會》錄音訪問，宣傳第三首派台歌《請不要說對不起》。今年才出道的Irene，直言對娛樂圈所有人、事、物都相當好奇，「我就好似一個中一的插班生，面對好多挑戰，但我真係唔係好驚。」 Irene解釋性格關係，她對身邊相處的人都像朋友，既沒有包袱，也不會去包裝自己，寧願做最真的自己。不過原來Irene小時候不但五音不全，還有「鵝公喉」，「我連講嘢都唔識講，把聲狀態超差，不過依家24歲可以實現做歌手夢想，所以我要衝呀！」

身形嬌滴滴的Irene，原來熱愛做Gym操fit身形，她笑言因為自己太喜歡吃東西，所以要多做運動，「我可以廿四小時不停都食嘢，但唔係食到好飽，係小食多餐，所以一星期都會做3、4次運動，令到自己身形唔好太肥。」 提到新歌《請不要說對不起》，Irene指新歌講述對一段關係感到失望，大家都很無奈，又不懂怎去處理，所以決定分手。Irene直言「我上一段感情因為咁而有共識哋分手，唱嘅時候都有啲眼濕濕。」

Irene在拍《請不要說對不起》MV時，有一幕是她獨自坐在沙發上看一齣以往跟前度看的電影。這件事也曾經發生過在Irene身上，「我記得當時分手了不久，有一段時間，有很多充滿著他的回憶事情。當時我自己坐在沙發上，看一部我們曾經很喜歡看的電影。這次拍攝有這一幕時，特別有感覺，令我最有共鳴。」