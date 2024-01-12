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娛樂
2024-01-12 11:15:44

林襄傳將離開樂天女孩　經理人間接證實：有日本啦啦隊積極接洽

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林襄傳將離開樂天女孩　經理人間接證實：有日本啦啦隊積極接洽

林襄傳出換隊消息，對此，經理人莉奈證實：「確實有台灣的職棒跟職籃密切接洽中。」

林襄擁有甜美笑容加上32E、23、33的好身材，自參加2021年經樂天女孩（Rakuten Girls）《原來是你》徵選成為球隊啦啦隊，活潑可愛的她吸粉無數成為球隊招牌。但近期卻傳出她已離隊消息，對此，經紀人證實，「確實有台灣的職棒跟職籃密切接洽中。」

樂天球團多次洽談挽留未果

加入樂天女孩三年多，林襄是其中人氣王，也曾受邀參與美國職棒聯盟大都會台灣日、日本東北樂天金鷲演出，也在美國、日本開球成為新台灣之光，所到之處都引起話題。

近日傳出林襄將離開台灣樂天消息，據消息人士透露，樂天球團不斷釋出誠意多次洽談挽留，但仍未果，林襄最終仍決定出走。

林襄尿道炎1個月 同房認一個動作或成樂天女神致病原因 林襄聖誕節前造型。（林襄IG） 林襄聖誕節前造型。（林襄IG） 林襄樂天女孩成員。（林襄IG）

經理人稱等樂天官宣出場

對此，林襄經理人莉奈回應《中天新聞網》表示：「確實有台灣的職棒跟職籃密切接洽中，日本啦啦隊也積極詢問，但目前希望等塵埃落定，尊重球團新球季時官宣出場，不能透露太多。」間接證實離隊消息。

林襄離隊，無疑是對職棒啦啦隊投下震撼彈，未來她將會落腳何處也引發關注。有消息傳出，林襄離開樂天疑似加盟味全龍成為「小龍女」，若消息屬實，未來球迷恐怕只能在日本見到日版樂天啦啦隊林襄。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

林襄躋身紅人行列，工作可謂忙得不可開交。 林襄在睡眠這件事上很自律，每天會睡滿8小時。 林襄每晚10時就準時上床，公司若晚上11時後傳訊息給她都會被罵。 林襄Cosplay宣傳Netflix韓劇《京城怪物》。 林襄Cosplay宣傳Netflix韓劇《京城怪物》。 林襄Cosplay韓韶禧劇中的復古造型。
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