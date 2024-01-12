林襄傳將離開樂天女孩 經理人間接證實：有日本啦啦隊積極接洽

林襄傳出換隊消息，對此，經理人莉奈證實：「確實有台灣的職棒跟職籃密切接洽中。」

林襄擁有甜美笑容加上32E、23、33的好身材，自參加2021年經樂天女孩（Rakuten Girls）《原來是你》徵選成為球隊啦啦隊，活潑可愛的她吸粉無數成為球隊招牌。但近期卻傳出她已離隊消息，對此，經紀人證實，「確實有台灣的職棒跟職籃密切接洽中。」

樂天球團多次洽談挽留未果

加入樂天女孩三年多，林襄是其中人氣王，也曾受邀參與美國職棒聯盟大都會台灣日、日本東北樂天金鷲演出，也在美國、日本開球成為新台灣之光，所到之處都引起話題。