林襄出席活動着「性感公主裝」　主持人笑言：難怪剛剛入口處「塞車 」

即時中心/綜合報道

全台灣最大直播平台「浪直播」14日舉辦第五屆浪直播年度盛典，備受矚目的有啦啦隊樂天女孩現身演出，其中成員林襄一襲淺灰色晚禮服，平口蛋糕裙非常素雅，跟平日應援的氣質截然不同，不少嘉賓瞬間變成粉絲，紛紛找她合影，她也始終保持笑容來者不拒。主持人也笑言：「原來是林襄到了，難怪入口處塞車啦！」

樂天女孩這次演出挑戰「一鏡到底」，演出從會場外的星光大道一進到舞台，默契、表情、穩定度極高，兩首熱舞盡情展現青春洋溢、自信的光彩。有別於往年演出都穿樂天啦啦隊服，這次戰袍充滿設計感，黑白色系搭上銀色亮片，極短熱褲和貼身上衣，好身材表露無遺。