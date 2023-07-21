林襄出席活動着「性感公主裝」　主持人笑言：難怪剛剛入口處「塞車 」

即時中心/綜合報道
全台灣最大直播平台「浪直播」14日舉辦第五屆浪直播年度盛典，備受矚目的有啦啦隊樂天女孩現身演出，其中成員林襄一襲淺灰色晚禮服，平口蛋糕裙非常素雅，跟平日應援的氣質截然不同，不少嘉賓瞬間變成粉絲，紛紛找她合影，她也始終保持笑容來者不拒。主持人也笑言：「原來是林襄到了，難怪入口處塞車啦！」
樂天女孩這次演出挑戰「一鏡到底」，演出從會場外的星光大道一進到舞台，默契、表情、穩定度極高，兩首熱舞盡情展現青春洋溢、自信的光彩。有別於往年演出都穿樂天啦啦隊服，這次戰袍充滿設計感，黑白色系搭上銀色亮片，極短熱褲和貼身上衣，好身材表露無遺。
「也太可愛了吧」
為了浪直播盛典「公主與王子」主題風，女孩們表演完後，馬上變裝公主，他們透露為了盛典絞盡腦汁，精心設計訂製公主禮服。
擁有高人氣的林襄，穿着淺灰色的露肩禮服，才一現身就吸引眾人目光，充滿親和力的她，也入境為俗在會場星光大道區玩起可愛三連拍，還故意撩起蓬裙秀出布鞋，跟隊友玩起來。每一個動作都讓在場人看呆了，直呼「也太可愛了吧」。林襄雖然沒有上台表演，不過一出現就圍繞了不少人，甚至出現拍照人龍。
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