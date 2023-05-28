林襄失落「樂天女孩」寶座　與第一名Yuri陳怡叡IG大曬友誼（多圖）

記者王靖淳／綜合報道

樂天女孩最近赴美，參加美國職業棒球大聯盟台灣日，先前才剛奪得YouTuber「台南Josh」所舉辦「樂天女孩選舉大賽」冠軍的Yuri（陳怡叡），也在過程中曬出自己與其他樂天女孩的合照，照片曝光後立即吸引大批粉絲按讚留言。然而，林襄在看到Yuri曬出的照片中沒有自己時，便難過地留言寫下：「我覺得我被排擠。」

沒有曬出逛街照被「投訴」

樂天女孩中成員Yuri（陳怡叡）最近剛拿下YouTuber「台南Josh」所舉辦「樂天女孩選舉大賽」的冠軍，目前人正在美國參加大聯盟台灣日的她，也在得知獲得票選冠軍的消息後，在IG限時動態中發文謝謝大家的愛戴。

此外，Yuri於昨（27）日透過IG分享自己與其他女孩們在當地的逛街美照，未料，一系列的照片當中，除了岱縈、菲菲、壯壯、林穎樂等成員之外，卻沒有林襄，使得林襄難過地在留言區寫下，覺得自己被排擠，同時也無奈地表示：「太過分啦！」