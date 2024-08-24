林襄寫真集日台大賣萬本　比堅尼辣照挑戰尺度極限

林襄

啦啦隊女神林襄2024年轉隊味全龍，擁有姣好身材的她，日前在日本發行寫真集《薫-Kaoru-》，如今推出台灣版本《襄水》，除了尺度更火辣，2個版本銷量已突破萬本！粉絲們的迴響也相當熱烈。 有被牛奶淋過的痕跡 林襄日前在社交平台PO出寫真集中的性感照，展示了台版寫真集《襄水》的2款封面照片，供大家票選。畫面中，她僅穿着一套鏤空的藍色蕾絲內衣，且下半身穿的高衩丁字褲，幾乎只遮住她的私密部位，超大尺度直逼全裸；貼文曝光後，截至目前已獲13.7萬人按讚。

另外，林襄也拍攝了一系列穿着比堅尼的辣照，渾圓的美胸直接溢出遮蔽的布料外，身上還有被牛奶淋過的痕跡，也是在台版寫真集中的限定照片。