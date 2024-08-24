林襄寫真集日台大賣萬本　比堅尼辣照挑戰尺度極限

啦啦隊女神林襄2024年轉隊味全龍，擁有姣好身材的她，日前在日本發行寫真集《薫-Kaoru-》，如今推出台灣版本《襄水》，除了尺度更火辣，2個版本銷量已突破萬本！粉絲們的迴響也相當熱烈。
有被牛奶淋過的痕跡
林襄日前在社交平台PO出寫真集中的性感照，展示了台版寫真集《襄水》的2款封面照片，供大家票選。畫面中，她僅穿着一套鏤空的藍色蕾絲內衣，且下半身穿的高衩丁字褲，幾乎只遮住她的私密部位，超大尺度直逼全裸；貼文曝光後，截至目前已獲13.7萬人按讚。
另外，林襄也拍攝了一系列穿着比堅尼的辣照，渾圓的美胸直接溢出遮蔽的布料外，身上還有被牛奶淋過的痕跡，也是在台版寫真集中的限定照片。
「濕濕的水潤感」
林襄宣布發行寫真集時，曾表達對支持者的感激之情：「這些照片不僅記錄了我的成長，更紀念了我在這一路上收穫的每一份愛與支持，你們的關注與陪伴，是前行的最大動力；感謝大家讓我有勇氣去做最真實的自己。」
林襄的攝影師兼經紀人莉奈則表示，台版寫真集取名諧音《襄水》，風格與尺度也比日版自由，以「濕濕的水潤感」以及層層堆疊的不同香氣調性，展現林襄最性感的面貌：「在這本書的設定，是性感甚至是情慾，我在拍攝現場時，就會引導她可以有情色感，我覺得很誘惑很美。」莉奈並提到這本寫真書紀錄了林襄在美好年齡中的完美狀態。
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