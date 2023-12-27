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娛樂
2023-12-27 15:20:00

林襄尿道炎1個月 同房認一個動作或成樂天女神致病原因

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林襄尿道炎1個月 同房認一個動作或成樂天女神致病原因

林襄尿道炎1個月 同房認一個動作或成樂天女神致病原因

《小明星大跟班》今日將播出「閨蜜的感情經得起考驗嗎？好姊妹真心話告解大會」；張雅涵自爆室友林襄尿道炎原因，可能與她有關，讓樂天女孩啦啦隊女神林襄聽完後，忍不住氣說：「為此難受了1個月」

張雅涵坦言林襄尿道炎可能與她有關，透露她們常常出去工作，2人也常住同住房間。張雅涵指出林襄洗完內褲就隨手掛在浴室，但她半夜迷迷糊糊地起床上廁所，手卻不小心揮到，林襄的內褲掉到馬桶內。張雅涵心想隔天再告知對方，便先撿起來放回去，也沒有幫對方再次清洗內褲。

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而張雅涵卻忘了此事，等到想起來的時候，林襄已經發炎。林襄聽完後氣說「為此難受了1個月」；不過，張雅涵認為也可能不是她造成的，讓吳宗憲驚呼：「時代真的不一樣了！」，令張雅涵立即補充：「尿道發炎是因為天氣悶熱，或者壓力太大，有很多因素啦！」

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此外，楊晨熙坦言對蘿莉塔的第一印象並不好，透露2人因為《大學生了沒》認識，她有次在東區遇見對方打招呼，結果卻被忽視「假裝沒看到」，她直言當時覺得對方「很跩、很討厭」，之後有共同朋友邀約，只要聽到有對方，就會拒絕「我不要，她目中無人，都用鼻孔看人」。

蘿莉塔聽完急忙喊冤：「我真的沒有印象有在路上遇過她，但講壞話還好，因為熟了之後就會知道這不是真的」；不過，楊晨熙還把懷孕怪到對方身上，直言「我懷孕都是她害的，因為有一次我臨時跟大家借衛生棉，但只有蘿莉塔有，我就不小心拿到好孕棉！」，此話讓在場來賓超傻眼，蘿莉塔更無奈表示：「關我屁事啊！」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

張雅涵坦言林襄尿道炎可能與她有關。（圖／中天綜合台 提供） 晨熙坦言對蘿莉塔的第一印象並不好。（圖／中天綜合台 提供） 蘿莉塔急忙喊冤。（圖／中天綜合台 提供）
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