林襄尿道炎1個月 同房認一個動作或成樂天女神致病原因

《小明星大跟班》今日將播出「閨蜜的感情經得起考驗嗎？好姊妹真心話告解大會」；張雅涵自爆室友林襄尿道炎原因，可能與她有關，讓樂天女孩啦啦隊女神林襄聽完後，忍不住氣說：「為此難受了1個月」 張雅涵坦言林襄尿道炎可能與她有關，透露她們常常出去工作，2人也常住同住房間。張雅涵指出林襄洗完內褲就隨手掛在浴室，但她半夜迷迷糊糊地起床上廁所，手卻不小心揮到，林襄的內褲掉到馬桶內。張雅涵心想隔天再告知對方，便先撿起來放回去，也沒有幫對方再次清洗內褲。