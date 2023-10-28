林襄影壇處女作內衣上陣誠意十足 做小三演繹火辣床戲

《惡女》由第55屆金馬最佳動畫長片《幸福路上》導演宋欣穎自編自導，打造既懸疑又驚悚，還挑戰觀眾的三觀與道德底線。《惡女》一大亮點，可算是林襄的驚喜現身，扮演狐狸精的她在片中不僅穿着內衣登場，還有跨坐在男對手曾少宗身上狂搖的火辣床戲，洶湧場面震撼大銀幕，林襄的影壇處女作可謂誠意滿分。

片中圍繞惡女

在《惡女》中，男主角鳳小岳飾演檢察官李國倫，他與飾演主播立美的邵雨薇，為了「上位」決定聯手操弄輿論，鳳小岳形容：「這部電影包含許多人性的面貌，觀眾可以藉由電影好好思考究竟甚麼是正義，甚麼又是偽善的正義？」而飾演邵雨薇未婚夫的醫生曾少宗，在看似完美人夫的形象背後，竟背棄主播未婚妻轉投小三林襄懷抱。邵雨薇與曾少宗在片中角色原本準備結婚，女方有天回家卻發現人去樓空，才發現對方已經有外遇，小三正是由林襄飾演，手機內還藏有兩人親密床照，艷福不淺的曾少宗分享：「電影《惡女》中的每一人都有秘密與謊言，揭發這些善與惡、真實與虛假是這部片最大的看點，觀眾可以透過電影得到感官的刺激與價值觀的反思，非常推薦給大家！」片中圍繞「惡女」的男人們也不是省油的燈，鳳小岳的角色海報上出現「我喜歡能幹的女生」之標語，一語雙關的性暗示就引發網民熱議。