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娛樂
2023-10-29 19:48:06

林襄成J2王牌 孖峮峮來港打造女團超新星

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林襄孖峮峮來港打造女團超新星。

「樂天女孩」啦啦隊的林襄先後跟無綫的J2(82) 兩輯《自然系》旅遊節目，日前無綫舉行的節目巡禮再度見到她的身影，她將夥拍熱情姊妹」啦啦隊兩位成員峮峮（吳函峮）、短今（胡馨儀）為《La La Girls 選拔賽》擔任導師，將台灣的啦啦隊熱潮引入香港。

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J2（82台）明年重頭真人騷節目《La La Girls選拔賽》。

J2明年重磅節目是集真人騷與PK賽形式於一身的《La La Girls 選拔賽》。比賽通過舞蹈、形態、個性、人氣、團隊精神等不同比拼，發掘出具潛質的啦啦隊員，打造一支具台灣風，集活力、正能量與甜美於一身的啦啦隊組合「La La Girls。無綫已鎖定林襄、峮峮及短今來港參與指導及示範。

此外，《超級毛特兒大賽》打造香港電視史上，首個選美「真狗騷」，早前更榮獲2023亞洲影藝創意大獎「最佳真實娛樂節目」，節目明年會再開第二輯，到時各狗狗及主人又會接到別開生面的「超毛通告」，進行一連串的考驗，既要代言產品，又要亮相舞台Pet Walk表演。今季賽事將分為「萌萌系幼兒組」及「全能系成年組」，選出「超毛」冠軍。

 

黃心美擔任《超級毛特兒大賽》嘉賓。

J2來年節目還有黃翠如再次「膽粗粗」以監製及主持身份，深入一些觀眾聽過，但未必會到訪旅遊的地區、《怪宿宿》主持黃紫恩（Jojo）等跳出星級酒店框框，下塌古靈精怪另類酒店、《動物森友島》探訪世界各地「貓島」、「兔仔島」、「馬騮島」以動物為本。

 

黃翠如以監製身份，主持《膽粗粗‧Here We Go 2》。

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