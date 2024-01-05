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娛樂
2024-01-05 18:15:02

林襄推出台灣首部「沉浸式寫真」隨心換裝　化身小黑貓加碼曝光7款造型

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林襄小黑貓性感造型。（圖／VIVE ORIGINALS提供）

台灣HTC宏達國際電子股份有限公司旗下內容品牌VIVE ORIGINALS娛樂平台BEATDAY攜手啦啦隊女神林襄，推出台灣首部「沉浸式寫真」，於群眾募資平台「WaBay挖貝」一上線隨即創下佳績。

募資計劃即將於2024年1月9日(二)結束，為感謝粉絲支持，官方回饋加碼釋出林襄小黑貓性感造型，《林襄沉浸式寫真》預計於2024年3月產品上架出貨，屆時「一起拍照」主題中，將有7套服裝可以為林襄替換，粉絲們可帶着小襄一起至世界各地親密合照。

有機會獲６款林襄造型裝飾

此次《林襄沉浸式寫真》募資方案中，只要參與贊助〈襄信愛情〉與〈專屬髮襄區〉方案的粉絲，即可獲得６款林襄實物造型裝飾、專屬襄香衣著御守。

募資最後倒數，《林襄沉浸式寫真》感恩回饋加碼曝光林襄性感小黑貓樣貌，共有7款造型包括：啦啦隊服、水手制服、男友襯衫、上班族西裝、運動服、小可愛背心、性感小黑貓。

「歡迎來擼貓！」

拍攝小黑貓造型過程中，林襄除了擺出性感姿勢外，還作勢裝兇，逗趣笑喊：「歡迎來擼貓！」拍攝OL正式裝扮造型時，林襄還搞笑擺出競選動作，並喊話若參選，歡迎大家投給95號 (林襄啦啦隊背號) ，可愛樣貌令人融化。

2024新的一年到來，林襄也分享自己新年新希望：「各方面多方嘗試並更精進，且在不同領域都有所進展，我一樣會努力地工作，然後練主持、唱歌，甚至是戲劇的部分，很開心有被需要的感覺，也同時會多找時間陪伴家人，祝福大家新的一年都能一切順利！」

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

林襄是台灣啦啦隊女神，身材突出（林襄IG） 林襄是台灣啦啦隊女神，身材突出（林襄IG） 林襄是台灣啦啦隊女神，身材突出（林襄IG） 林襄是台灣啦啦隊女神，身材突出（林襄IG） 林襄是台灣啦啦隊女神，身材突出（林襄IG） 林襄會合咪雅準備行山浸浴。 林襄要爬行才穿過碎石路。 主持要求拍寫真，林襄即擺出誘人pose。
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