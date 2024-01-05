林襄推出台灣首部「沉浸式寫真」隨心換裝　化身小黑貓加碼曝光7款造型

募資計劃即將於2024年1月9日(二)結束，為感謝粉絲支持，官方回饋加碼釋出林襄小黑貓性感造型，《林襄沉浸式寫真》預計於2024年3月產品上架出貨，屆時「一起拍照」主題中，將有7套服裝可以為林襄替換，粉絲們可帶着小襄一起至世界各地親密合照。

台灣HTC宏達國際電子股份有限公司旗下內容品牌VIVE ORIGINALS娛樂平台BEATDAY攜手啦啦隊女神林襄，推出台灣首部「沉浸式寫真」，於群眾募資平台「WaBay挖貝」一上線隨即創下佳績。

「歡迎來擼貓！」

拍攝小黑貓造型過程中，林襄除了擺出性感姿勢外，還作勢裝兇，逗趣笑喊：「歡迎來擼貓！」拍攝OL正式裝扮造型時，林襄還搞笑擺出競選動作，並喊話若參選，歡迎大家投給95號 (林襄啦啦隊背號) ，可愛樣貌令人融化。

2024新的一年到來，林襄也分享自己新年新希望：「各方面多方嘗試並更精進，且在不同領域都有所進展，我一樣會努力地工作，然後練主持、唱歌，甚至是戲劇的部分，很開心有被需要的感覺，也同時會多找時間陪伴家人，祝福大家新的一年都能一切順利！」