林襄新一年開始學唱歌　自認身體吃不消將減少工作量（多圖）

據《TVBS新聞網》報道，林襄18日接受訪問時，透露近期忙於尾牙的商演及排練，表示開始上唱歌課，期許在新的一年「唱歌方面技巧可以更精進」。

林襄傳出將退出樂天桃猿啦啦隊「RakutenGirls」，經理人也證實「確實有其他台灣職棒隊伍密切接洽中」。林襄18日被問到未來動向，透露將逐漸減少工作量，希望有性質較快樂的工作。

希望自己身體健康

據《TVBS新聞網》報道，林襄18日接受訪問時，透露近期忙於尾牙的商演及排練，表示開始上唱歌課，期許在新的一年「唱歌方面技巧可以更精進」。

林襄也坦言2023年底時1天連接3、4個工作，身體疑有些吃不消，表示2024年也會再調整工作量與性質：「應該會着重在比較快樂的工作，希望自己身體健康，讓工作量減少一點點。」