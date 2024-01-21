林襄新一年開始學唱歌　自認身體吃不消將減少工作量（多圖）

林襄傳出將退出樂天桃猿啦啦隊「RakutenGirls」，經理人也證實「確實有其他台灣職棒隊伍密切接洽中」。林襄18日被問到未來動向，透露將逐漸減少工作量，希望有性質較快樂的工作。
希望自己身體健康
據《TVBS新聞網》報道，林襄18日接受訪問時，透露近期忙於尾牙的商演及排練，表示開始上唱歌課，期許在新的一年「唱歌方面技巧可以更精進」。
林襄也坦言2023年底時1天連接3、4個工作，身體疑有些吃不消，表示2024年也會再調整工作量與性質：「應該會着重在比較快樂的工作，希望自己身體健康，讓工作量減少一點點。」
體重「比讀小學的時候還輕」
近日林襄在社交平台自爆瘦到臉頰凹陷，坦言體重「比讀小學的時候還輕」，瘦到了41.1公斤，讓粉絲相當擔心。18日她表示目前修圖會把自己稍微修胖，才不會瘦得太明顯。並透露粉絲們會照三餐提醒她要記得吃飯，讓她笑回：「好啦！我會吃啦！」
此外，林襄18日發文，曬出1張對話的截圖，只見有網友發出印有95號的球衣照，聲稱：「林襄開始賣球衣了欸，誇張，她直播開賣球衣。」該人還指控她將過往球衣賣出，更狠批：「買來燒好了，連留下來做紀念都不要，真絕！」；林襄則對此澄清：「我沒有賣球衣喲！」她呼籲粉絲小心來歷不明的「林襄球衣」。
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