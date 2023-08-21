林襄與港KOL ViVi做直播 夥綜藝主持人沈玉琳賣萌放笑彈

台灣啦啦隊「樂天女孩」成員林襄，在港台兩地擁有超高人氣。她憑藉天使臉孔和魔鬼般身材，被網友譽為新一代女神。近日Mixx Collection的ViVi Chan，以及TP Modern Lady特別獲邀請到台灣當地與林襄，一起出席帶貨活潑，同場還有台灣節目《臺灣紅不讓》的主持人沈玉琳，一起出席直播帶貨活動。

直播現場變 寫真簽名會 次見面時，林襄展現了她的親和力，除跳出啦啦隊的舞蹈，一邊跳一邊喊著：「呵嘻！呵嘻！超級喜歡Gucci(TP的老闆娘)！超級喜歡ViVi！」林襄直率可愛的「見面禮」，成功地炒熱直播氣氛。ViVi和其他人即時化身為小fans，拿出了林襄熱賣的寫真集，請她簽名和拍照，令現場瞬間變成林襄fans見面會，網友均表示：「得個恨字！」

TP Modern Lady老闆小傑、Gucci，與林襄合照。