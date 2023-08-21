林襄與港KOL ViVi做直播 夥綜藝主持人沈玉琳賣萌放笑彈

台灣啦啦隊「樂天女孩」成員林襄，在港台兩地擁有超高人氣。她憑藉天使臉孔和魔鬼般身材，被網友譽為新一代女神。近日Mixx Collection的ViVi Chan，以及TP Modern Lady特別獲邀請到台灣當地與林襄，一起出席帶貨活潑，同場還有台灣節目《臺灣紅不讓》的主持人沈玉琳，一起出席直播帶貨活動。
直播現場變寫真簽名會
次見面時，林襄展現了她的親和力，除跳出啦啦隊的舞蹈，一邊跳一邊喊著：「呵嘻！呵嘻！超級喜歡Gucci(TP的老闆娘)！超級喜歡ViVi！」林襄直率可愛的「見面禮」，成功地炒熱直播氣氛。ViVi和其他人即時化身為小fans，拿出了林襄熱賣的寫真集，請她簽名和拍照，令現場瞬間變成林襄fans見面會，網友均表示：「得個恨字！」
沈玉琳顯爛gag王身價
沈玉琳一向以詼諧幽默談話風格贏得觀眾喜愛，他在台灣綜藝界更是出名的「唬爛王」，意思即最愛「吹水、亂嗡當秘笈」，常常在節目中說出誇張的故事，引人捧腹大笑。在直播中，他展現了自己的健康養生之道，輕鬆自信地表示：「我快60歲了，是不是看不出來？」令在場的人都驚嘆不已。對於再次獲邀與東森集團合作，ViVi表示非常榮幸和感謝，希望未來能夠在全球各地繼續進行直播合作，為網友和觀眾帶來更多新鮮的內容和介紹。