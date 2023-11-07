林襄赴日本河口湖溫泉拍宣傳片 睇住富士山瞓覺 和服造型曝光

台灣人氣啦啦隊女神林襄日前為網上旅行社宣傳片擔任主角，並前往日本拍攝。在兩段宣傳片中，林襄飾演 服務大使，穿着一身典雅清新的淺綠色和服，舉止優雅地展示如何輕鬆搜尋和選擇不同類型的住宿，為男主角一一處理上司的商務公幹，以及和長輩們休閒度假等各種出行所需的住宿要求！林襄表示自己從拍攝過程當中深深感受到日本的款待哲學（Omotenashi），十分尊敬他們對優質服務要求的執著！
林襄住總統套房
在拍攝期間林襄向專業的和服禮儀老師學習特別的姿態指導。平時習慣活潑的她笑言十分不習慣，今次大家將難得可以見到她文靜優雅的一面。林襄逗留日本數天到各地取景，並開心表示：「我非常喜歡去日本旅行，今次拍攝可以有機會體驗特色住宿，包括日本傳統的一泊二食旅館和雙層別墅等，更能入住總統套房，看著富士山入睡！酒店的舒適環境及服務招待，令我於忙碌的拍攝後，都獲得充足的休息以迎接第二日的拍攝！可以於一次旅程裏體驗各種風格和類型的住宿，這是個難忘的體驗！」
適逢今次拍攝遇上林襄的26歲生日，需要在工作中渡過；酒店除了招待晚餐外，工作人員更準備了生日蛋糕，並獻唱香港版生日歌「恭祝你福壽與天齊」，林襄直言覺得很搞笑亦很窩心，是一個特別的生日！
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈