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娛樂
2023-11-07 10:30:08

林襄赴日本河口湖溫泉拍宣傳片 睇住富士山瞓覺 和服造型曝光

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林襄赴日本河口湖溫泉拍宣傳片 睇住富士山瞓覺 和服造型曝光

林襄赴日本河口湖溫泉拍宣傳片 睇住富士山瞓覺 和服造型曝光

台灣人氣啦啦隊女神林襄日前為網上旅行社宣傳片擔任主角，並前往日本拍攝。在兩段宣傳片中，林襄飾演 服務大使，穿着一身典雅清新的淺綠色和服，舉止優雅地展示如何輕鬆搜尋和選擇不同類型的住宿，為男主角一一處理上司的商務公幹，以及和長輩們休閒度假等各種出行所需的住宿要求！林襄表示自己從拍攝過程當中深深感受到日本的款待哲學（Omotenashi），十分尊敬他們對優質服務要求的執著！

人氣女神林襄遠赴日本為網上旅行社拍攝宣傳短片和服造型優雅登場 林襄到日本河口湖溫泉拍攝，但沒有出浴鏡頭（截圖自宣傳片） 林襄到日本河口湖溫泉拍攝，但沒有出浴鏡頭（截圖自宣傳片） 林襄到日本河口湖溫泉拍攝，但沒有出浴鏡頭（截圖自宣傳片） 林襄到日本富士河口湖森林拍攝（截圖自宣傳片） 林襄到日本富士河口湖森林拍攝（截圖自宣傳片） 林襄到日本富士河口湖森林拍攝（截圖自宣傳片） 林襄遠赴日本拍攝，非常享受（截圖自宣傳片） 人氣女神林襄遠赴日本為網上旅行社拍攝宣傳短片和服造型優雅登場（截圖自宣傳片）

林襄住總統套房

在拍攝期間林襄向專業的和服禮儀老師學習特別的姿態指導。平時習慣活潑的她笑言十分不習慣，今次大家將難得可以見到她文靜優雅的一面。林襄逗留日本數天到各地取景，並開心表示：「我非常喜歡去日本旅行，今次拍攝可以有機會體驗特色住宿，包括日本傳統的一泊二食旅館和雙層別墅等，更能入住總統套房，看著富士山入睡！酒店的舒適環境及服務招待，令我於忙碌的拍攝後，都獲得充足的休息以迎接第二日的拍攝！可以於一次旅程裏體驗各種風格和類型的住宿，這是個難忘的體驗！」

林襄早前到日本出差（林襄IG） 林襄早前到日本出差（林襄IG） 林襄早前到日本出差（林襄IG） 林襄是台灣啦啦隊女神，身材突出（林襄IG） 林襄是台灣啦啦隊女神，身材突出（林襄IG） 林襄是台灣啦啦隊女神，身材突出（林襄IG） 林襄是台灣啦啦隊女神，身材突出（林襄IG） 林襄是台灣啦啦隊女神，身材突出（林襄IG） 林襄是台灣啦啦隊女神，身材突出（林襄IG）

適逢今次拍攝遇上林襄的26歲生日，需要在工作中渡過；酒店除了招待晚餐外，工作人員更準備了生日蛋糕，並獻唱香港版生日歌「恭祝你福壽與天齊」，林襄直言覺得很搞笑亦很窩心，是一個特別的生日！

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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