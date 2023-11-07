林襄赴日本河口湖溫泉拍宣傳片 睇住富士山瞓覺 和服造型曝光

林襄住總統套房

在拍攝期間林襄向專業的和服禮儀老師學習特別的姿態指導。平時習慣活潑的她笑言十分不習慣，今次大家將難得可以見到她文靜優雅的一面。林襄逗留日本數天到各地取景，並開心表示：「我非常喜歡去日本旅行，今次拍攝可以有機會體驗特色住宿，包括日本傳統的一泊二食旅館和雙層別墅等，更能入住總統套房，看著富士山入睡！酒店的舒適環境及服務招待，令我於忙碌的拍攝後，都獲得充足的休息以迎接第二日的拍攝！可以於一次旅程裏體驗各種風格和類型的住宿，這是個難忘的體驗！」