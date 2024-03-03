林襄跳槽獲前隊友祝福　新隊友表示不怕被搶風頭

台灣綜藝節目《百變智多星》1日錄影主題「啦啦隊對決」，邀請樂天女孩的苡萱、琳妲、宋宋及味全龍「小龍女」星岑、琪琪、賴可到場，兩隊展開激烈的機智問答。
已一起練過舞
近日啦啦隊女神林襄宣布從樂天桃猿跳槽至味全龍，「前隊友」苡萱對此表示相當祝福，同場的「新隊友」琪琪也透露已經有和林襄一起練過舞，大讚林襄私下很活潑，每位團員都有自己的特色，不擔心「人氣王」林襄的加入會被搶走風采。
樂天女孩苡萱和林襄除了曾經一起同隊，兩人私下也常聯繫，對於林襄近日宣布正式從樂天女孩畢業，將跳槽當起「小龍女」，苡萱表示，很為林襄開心，而且以後活動還是會遇到，目前球隊有幾位新進學妹也陸續加入，人氣都很高，所以粉絲可以繼續期待。
已經有和林襄一起練舞
另外，成為林襄新隊友的「小龍女」星岑、琪琪、賴可說，很歡迎林襄的加入，大家已經有和林襄一起練舞，而且林襄本人很活潑，希望球隊可以因為她的加入而一起提升人氣。
此外，樂天另一位人氣成員籃籃因為球星大谷翔平閃婚而發「崩潰文」，苡萱表示，已有好好安慰籃籃，因兩人曾經在美國大都會近距離看過大谷翔平，本人真的又高又帥，但看到新聞時也是嚇一跳，而自己目前沒有新對象，生活圈都是女生，對於戀情一切隨緣。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章