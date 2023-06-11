林襄輸比賽硬啃炸昆蟲蛋糕　邊哭邊食強調「我沒有公主病」（多圖）

記者陳曉涵／綜合報道
實境綜藝節目《綜藝玩很大》日前前往花蓮鳳林錄製，女神林襄輸了比賽，必須挑戰享用炸昆蟲紙杯蛋糕，超怕蟲的她，才吃一口反胃吐了出來，看了令人超心疼！就怕網民認為她沒有完成任務，她又再挑戰一次，喊話網民：「我沒有公主病！」態度相當敬業。
《綜藝玩很大》邀三組藝人來節目中進行挑戰，分別是《逆齡辣媽》Vicky、黃小柔，《鮮肉帥哥》寶弟葛兆恩、陳奕，以及《啦啦隊女神》林襄和林穎樂，節目組透過小遊戲將他們拆開，並自行選擇要加入的隊伍，形成好友比拼的局面，其中Vicky更因為與KID的好交情想要同一隊，但身體又不自主地往坤達靠近的畫面，笑翻所有人！
蛋糕入口沒多久就反胃吐出來
其中的泳池關卡，兩人一組進行對戰，輸的那一隊要接受節目組準備的恐怖懲罰，雙方拚盡全力，最後林襄輸了比賽，必須挑戰享用炸昆蟲紙杯蛋糕，超怕蟲的她，整個情緒潰堤，蛋糕入口沒多久，就反胃吐了出來，看了令人超心疼！
錄影結束後，林襄對於自己未完成懲罰耿耿於懷，並主動提出要再試一次，並對網民們喊話：「我沒有公主病！」雖然因為恐懼落下淚水，卻還是敬業的完成，最後KID跟寶弟葛兆恩還加碼瘋狂黑白猜，輸家要吃上一大把炸昆蟲，最終寶弟慘敗，還被Vicky笑說：「寶弟你是餓了吧！」
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