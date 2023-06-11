林襄輸比賽硬啃炸昆蟲蛋糕　邊哭邊食強調「我沒有公主病」（多圖）

記者陳曉涵／綜合報道

實境綜藝節目《綜藝玩很大》日前前往花蓮鳳林錄製，女神林襄輸了比賽，必須挑戰享用炸昆蟲紙杯蛋糕，超怕蟲的她，才吃一口反胃吐了出來，看了令人超心疼！就怕網民認為她沒有完成任務，她又再挑戰一次，喊話網民：「我沒有公主病！」態度相當敬業。

《綜藝玩很大》邀三組藝人來節目中進行挑戰，分別是《逆齡辣媽》Vicky、黃小柔，《鮮肉帥哥》寶弟葛兆恩、陳奕，以及《啦啦隊女神》林襄和林穎樂，節目組透過小遊戲將他們拆開，並自行選擇要加入的隊伍，形成好友比拼的局面，其中Vicky更因為與KID的好交情想要同一隊，但身體又不自主地往坤達靠近的畫面，笑翻所有人！