林超榮逝世｜幕後任低俗喜劇、中環英雄編劇 寫18樓C座劇本 幕前主持曾扮曾志偉

人稱「超人」的資深文化人林超榮今日（12月12日）傳出因血癌離世消息，終年61歲。「超人」圈中好友沈西城同黎文卓，先後喺社交平台向外公佈佢離世嘅消息。
林超榮在1986年畢業於浸會學院中文系之後入行，資深電視創作人黎文卓為他的師父。林超榮1990年於亞視為曾志偉及林敏驄主持節目《開心主流派》負責創作兼任主持而被認識，更被升為編審。林超榮其後跳槽TVB，曾負責《香港小姐競選》、《萬千星輝賀台慶》等大型節目製作，並為電影《中環英雄》、《明月照尖東》、《漫畫奇俠》、《低俗喜劇》等擔任編劇。而林超榮亦以「超人」呢個筆名，為商台長壽廣播劇《18樓C座》撰寫劇本多時。
寫稿以外，林超榮亦擔任電台及電視節目主持，最為人認識是為港台節目《頭條新聞》擔任主持，曾經負責模仿政界及娛樂圈人物，包括早前合作多時的曾志偉。
林超榮2016年首次自編自導電影《江湖悲劇》，邀得譚詠麟、戚美珍、伍詠薇、陳小春、談善言等卡士助陣，但反應麻麻，主角譚校長於報章舉辦的爛片選舉中獲投選為「最爛男演員」。另外林超榮曾在報章專欄提及家中小狗走失，又寫過唔再養狗屋企空間更大，更有網民懷疑林超榮背住3個女遺棄狗狗。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈