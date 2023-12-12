林超榮逝世｜幕後任低俗喜劇、中環英雄編劇 寫18樓C座劇本 幕前主持曾扮曾志偉

人稱「超人」的資深文化人林超榮今日（12月12日）傳出因血癌離世消息，終年61歲。「超人」圈中好友沈西城同黎文卓，先後喺社交平台向外公佈佢離世嘅消息。

林超榮在1986年畢業於浸會學院中文系之後入行，資深電視創作人黎文卓為他的師父。林超榮1990年於亞視為曾志偉及林敏驄主持節目《開心主流派》負責創作兼任主持而被認識，更被升為編審。林超榮其後跳槽TVB，曾負責《香港小姐競選》、《萬千星輝賀台慶》等大型節目製作，並為電影《中環英雄》、《明月照尖東》、《漫畫奇俠》、《低俗喜劇》等擔任編劇。而林超榮亦以「超人」呢個筆名，為商台長壽廣播劇《18樓C座》撰寫劇本多時。