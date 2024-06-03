林超英伙Luna Is A Bep出Rap歌《超英歌》「唔好再問我有冇開冷氣」寫入歌詞。（ Viu1 HK截圖）

以「唔開冷氣」聞名的前天文台台長林超英近日化身Rapper，與獨立音樂人Luna Is A Bep將推出首支單曲《超英歌》，《超英歌》MV將於6月5日「世界環境日」發布，歌詞其中一句更加入林超英「唔好再問我有無開冷氣」嘅心聲。二人首次合作下，Luna Is A Bep大讚林超英相當好學，比起以往新合作的音樂人更好傾。

《超英歌》鼓勵環保 盼改變市民消費習慣 合作計劃由思匯政策研究所邀請，《超英歌》由Luna is A Bep作曲填詞，林超英擔任主唱及決定歌曲主題。《超英歌》以過度消費、Fast Fashion為主題，希望改變市民消費習慣，呼籲市民減少購買便宜嘅Fast Fashion衣服，改為購買質素較好嘅衣服。另外，Luna is A Bep對大家每次提起林超英多數都係關注佢有無開冷氣感到可惜，特意喺歌詞加入一句「唔好再問我有冇開冷氣，如果我開冷氣我會通知你」，林超英表示現實與社交平台上都成日收到人問佢有無開冷氣，所以呢句歌詞「唔好再問我有冇開冷氣」都係林超英的心聲。