林超英伙Luna Is A Bep出Rap歌《超英歌》「唔好再問我有冇開冷氣」寫入歌詞

以「唔開冷氣」聞名的前天文台台長林超英近日化身Rapper，與獨立音樂人Luna Is A Bep將推出首支單曲《超英歌》，《超英歌》MV將於6月5日「世界環境日」發布，歌詞其中一句更加入林超英「唔好再問我有無開冷氣」嘅心聲。二人首次合作下，Luna Is A Bep大讚林超英相當好學，比起以往新合作的音樂人更好傾。
《超英歌》鼓勵環保 盼改變市民消費習慣
合作計劃由思匯政策研究所邀請，《超英歌》由Luna is A Bep作曲填詞，林超英擔任主唱及決定歌曲主題。《超英歌》以過度消費、Fast Fashion為主題，希望改變市民消費習慣，呼籲市民減少購買便宜嘅Fast Fashion衣服，改為購買質素較好嘅衣服。另外，Luna is A Bep對大家每次提起林超英多數都係關注佢有無開冷氣感到可惜，特意喺歌詞加入一句「唔好再問我有冇開冷氣，如果我開冷氣我會通知你」，林超英表示現實與社交平台上都成日收到人問佢有無開冷氣，所以呢句歌詞「唔好再問我有冇開冷氣」都係林超英的心聲。
林超英估唔到Rap難度高
對於首次開金口出歌，並涉及Rap嘅元素，林超英表示自己一開始無諗過Rap咁難，以為只係唱得節奏快少少，但原來難度好高，更指對於一個長者嚟講好高要求，啲字密度好高，咬字都咬唔切咁濟，亦要花好大力氣去記住歌詞，直言其中有一段錄左好多個Take都記唔住，最後就無用到。
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