林遣都孖仲野太賀再共演 名編劇坂元裕二新作《初戀的惡魔》開播登熱搜

全新懸疑日本喜劇《初戀的惡魔》，由林遣都夥拍仲野太賀，還有《小偷家族》女星松岡茉優合演，上星期六在日本開播，首集錄得6.6%平均收視，播出時更登上日本Twitter流行趨勢排行榜首。

《初戀的惡魔》由日劇界著名編劇坂元裕二負責劇本，他的代表作包括《東京愛的故事》、《愛母罪》、《四重奏》等大熱劇集，而今次《初戀的惡魔》故事就圍繞在警署工作、卻沒有搜查權的四名警員，包括被停職處分的刑警鹿濱鈴之介（林遣都飾）、來自總務課的馬淵悠日（仲野太賀飾）、任職生活安全課的摘木星砂（松岡茉優飾），以及會計課職員小鳥琉夏（柄本佑飾），四人屬於不同部門，卻因為不同的理由而聚在一起；面對棘手的案件和難題，四人展開推理和分析，也在過程中產生了友情、愛情和羈絆，卻逐步捲入了難以抗命的真相和命運之中。

林遣都與仲野太賀早於2007年合作電影《野球少年》，兩人再度成為拍檔，太賀笑言：「他在我們同世代的演員中非常有名，從《火花》到《大叔的愛》，每次都讓我覺得『這個人到底要爆紅到甚麼時候啊』！」林遣都則透露二人相識多年、私下也會聯絡，所以對於是次合作充滿期待。另外，藝能界型佬伊藤英明和性格演員安田顯亦宣布加盟該劇。《初戀的惡魔》亦會登陸香港「黃Viu煲劇平台」，從7月17日起逢星期日上午上架。