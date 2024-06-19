林鈺洧戀大32年馬清揚？曾獲麥玲玲教路著暖色衫添運

現年29歲林鈺洧近日傳與大她32年的香港大生銀行後人、錢慧儀前夫馬清揚撻著。有報道刊登二人撐枱腳的照片，並稱他們每星期都會在中環餐廳撐枱腳，甚至指林鈺洧不時駕車出入男方的豪宅。
馬清揚今日回覆傳媒表示他與林鈺洧在不同慈善場合認識，並大顏對方是一個很好及純品的女仔，希望大家「俾啲空間佢」。他續指女方現時事業為重，與對方是正常來往，並謂「我而家都係單身」。對於林鈺洧的座駕在其屋苑，他稱是因為一個慈善活動慶功宴上，因為有飲酒不宜駕駛，於是吩咐司機把對方的座駕停泊在屋苑，對方翌日再拿回。
林鈺洧未有回應
去年林鈺洧被指出席富豪飯局，報道指她與陳楨怡、譚嘉儀施展冧功冧富豪，林鈺洧當時立即反駁，強調是公司經理人安排。對於今次她與馬清揚的緋聞，林鈺洧連日來只社交平台只分享工作照片，沒有反駁任何東西。
成功加入《愛．回家》
林鈺洧是2022年香港小姐冠軍，一直有參與慈善活動，更多次表示恨拍劇，更不怕演死屍，最想演奸角。最近她成功加入《愛．回家之開心速遞》，扮演「港版羅拉」。今年她在麥玲玲的節目《玲玲有情報》中，被玲玲指她每當出名的時候，便會有是非，而且有財運，認為她有一個不錯的前景。
麥玲玲批婚姻多波折
然而，麥玲玲指她雖然桃花運很好，但會早結婚早離婚，婚姻多波折，著她先專注工作，不要想結婚，在事業發展上比較好。林鈺洧出席活動時，曾透露玲玲著她多穿暖色的衣服增強運氣，她相信事業及愛情運都可以被催旺。從不同媒體刊登的照片見到，林鈺洧穿粉色衣服跟馬清揚見面。