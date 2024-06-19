林鈺洧戀大32年馬清揚？曾獲麥玲玲教路著暖色衫添運

現年29歲林鈺洧近日傳與大她32年的香港大生銀行後人、錢慧儀前夫馬清揚撻著。有報道刊登二人撐枱腳的照片，並稱他們每星期都會在中環餐廳撐枱腳，甚至指林鈺洧不時駕車出入男方的豪宅。

馬清揚今日回覆傳媒表示他與林鈺洧在不同慈善場合認識，並大顏對方是一個很好及純品的女仔，希望大家「俾啲空間佢」。他續指女方現時事業為重，與對方是正常來往，並謂「我而家都係單身」。對於林鈺洧的座駕在其屋苑，他稱是因為一個慈善活動慶功宴上，因為有飲酒不宜駕駛，於是吩咐司機把對方的座駕停泊在屋苑，對方翌日再拿回。