林鈺洧母親再爆林俊賢家暴 曾要求墮胎及女兒驗DNA

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）當選後是非不絕，其父親為八十年代當紅小生林俊賢，早前Denice媽媽Jasmine罕有接受訪問力數前夫，指他答應共同撫養當年只得8歲的Denice但最後失蹤，對於早年被指家暴，林俊賢卻在社交平台發聲，指自己當年不顧而去全因財困，至於「家暴」實則只是「還手」。

日前，Denice媽媽Jasmine再次接受訪問，指自己當年多次受暴力對待，更心痛表示林俊賢在Denice於15歲時再見面時，曾要求驗DNA。Jasmine指第一次動手關於一直做他影子女友問題，期間用手推開林俊賢一下，卻被對方一巴掌打到飛落床，暈咗一陣整晚發燒，期後醫生亦好嚴肅問需唔需要寫醫生紙報警。

在林俊賢事業走下坡時卻發現意外懷孕，Jasmine 被要求去做手術墮胎，但為免傳媒有話柄而飛英國簡單簽紙結婚。在Denice 約10個月大時，林俊賢更曾面貼面呼喝女兒，之後更有意用棒揮打Jasmine ，女方即嚇得返回房間鎖門執行李等天光報警離開，並在20名警察保護下離開。而Denice在15歲時與林俊賢見番面時，林俊賢更要求女兒驗DNA，Jasmine 認為是一個極大侮辱！Jasmine重申受訪只是將自己的過去說一遍，並指林俊賢簡單承認及講句對唔住都做唔到，仲要反咬別人，更表示咁多年後，估唔到林俊賢依然是一個糊塗漢、狗男人。