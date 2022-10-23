林鈺洧母親大爆前夫林俊賢傾共同撫養後突失蹤。

應屆出爐港姐冠軍林鈺洧 (Denice) ，是80年代的小生林俊賢與第一任外籍妻子所生的女兒，不過在Denice出生不久後父母離異，她自小便跟媽媽相依為命。媽媽Jasmine日前罕有地接受傳媒訪問，首次開腔提及前夫林俊賢，她坦言成為單親媽媽後要獨力撫養女兒，日子並不容易，Jasmine爸爸當年更由英國回港幫她手照顧Denice，可惜在Denice 8、9歲左右，公公突然離世，Jasmine同時要兼顧工作和湊女十分困難，最終便去找林俊賢，跟對方傾談共同供養女兒的事情。Jasmine稱當晚大家傾談氣氛相當和諧，林俊賢更問她拿了一張女兒的照片來保存，並表示過幾日再傾，但之後完全找不到對方。 從此之後，Jasmine便將這個男人徹底忘記。至於，她當年離婚有傳因為被林俊賢家暴，Jasmine表示不想回應。

母親指 林鈺洧升中後有大改變

Denice曾自爆13歲時需要學獨立，Jasmine坦言今次受訪是想澄清坊間一些誤會。Jasmine指Denice細個好聽話，不過，當她升中後就有很大改變，對物質有要求。她強調自己絕無要求女兒13歲就要獨立，是女兒想跟幾個女性朋友搬出去住，往後兩母女亦不時見面。直至Denice簽了模特兒公司，她們才疏於聯絡，3年後女兒與模特兒公司完約，母女二人才開始多了聯絡。

今年Denice參選港姐，兩母女關係比以前變得更好，Denice經常向曾任形象指導的媽媽請教選美心得。對於Denice成為港姐冠軍，Jasmine坦言非常高興，更表示期待女兒忙碌過後拎后冠回家給她看。