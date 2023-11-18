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娛樂
2023-11-18 16:00:44

林雅詩移民英國搵唔到工 自爆寄30份求職信全冇回音：洗碗都問你CV 

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林雅詩自爆移民英國搵唔到工。

林雅詩自爆移民英國搵唔到工。

現年45歲的林雅詩，早年曾參演三級片，05年她與拍拖3年的鋼閘商人溫文英結婚，但15年老公被揭背妻偷食，同年更宣布離婚。林雅詩重返娛樂圈後，與經理人馬天樂傳出緋聞，其後男方又被揭偷食；去年，林雅詩決定到英國開始新生活，可惜搵食艱難，生活未如理想。 

林雅詩在社交網貼文直言在英國找不到工作，並公開求介紹，她寫道：「喺英國生活唔難，個個大部份為咗小朋友家庭先嚟到英國，我嘗試去搵工。記得大約差唔多1030幾封求職信CV，全部都冇回音！已經畀埋自己喺英國嘅讀書履歷！仲要我見係乜嘢工作？Room attendant, Night Replenishment, Supermarket assistant, Picker, Packet……甚至乎洗碗工作！洗碗工都問你CV！我好唔開心，自我人格低咗！所以大家如果有咩工作啱我可以PM我！(香港）PM重申一次不是每個香港人都係咁樣，呢啲係我個人嘅經歷！是現實吧！」

相隔兩星期後，林雅詩再貼文表示情緒很不穩定，更自爆收到不雅照，她稱：「我收到很多粉絲留言私訊給我，我明白你們的窩心，但真的不喜歡收到一些，令我嚇驚的照片，過分裸露照片令我很不安，希望自己可以尊重自己多點也給我一些尊重！」網民都紛紛留言為她送上正能量。

 

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現年45歲的林雅詩，早年曾參演三級片。

現年45歲的林雅詩，早年曾參演三級片。

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