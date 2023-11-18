林雅詩移民英國搵唔到工 自爆寄30份求職信全冇回音：洗碗都問你CV 

現年45歲的林雅詩，早年曾參演三級片，05年她與拍拖3年的鋼閘商人溫文英結婚，但15年老公被揭背妻偷食，同年更宣布離婚。林雅詩重返娛樂圈後，與經理人馬天樂傳出緋聞，其後男方又被揭偷食；去年，林雅詩決定到英國開始新生活，可惜搵食艱難，生活未如理想。

林雅詩在社交網貼文直言在英國找不到工作，並公開求介紹，她寫道：「喺英國生活唔難，個個大部份為咗小朋友家庭先嚟到英國，我嘗試去搵工。記得大約差唔多10幾30幾封求職信CV，全部都冇回音！已經畀埋自己喺英國嘅讀書履歷！仲要我見係乜嘢工作？Room attendant, Night Replenishment, Supermarket assistant, Picker, Packet……甚至乎洗碗工作！洗碗工都問你CV！我好唔開心，自我人格低咗！所以大家如果有咩工作啱我可以PM我！(香港）PM重申一次不是每個香港人都係咁樣，呢啲係我個人嘅經歷！是現實吧！」