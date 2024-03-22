林雅詩高樓拍片話「想抖一抖」嚇親網民　移民英國兩年無工開

47歲嘅前港姐林雅詩2022年移居英國後，曾經呻喺當地搵工難，而家佢會港英兩邊飛，幫家人打理生意。日前林雅詩喺抖音上載短片，見到佢夜深時份喺一座高樓大廈向下拍攝窗外風景，但係寫道「快窒息了！也想係時候想唞一唞！」同埋「好x唔開心！ 不再要下一次！」，令人擔心林雅詩係咪睇唔開，畢竟早幾日《造星5》嘅Nathan魏念恩都出過post話「再見世界」……

好在林雅詩之後都post返張泳裝照報平安，並發文「No expectations, therefore no hope放心！我還在！」。