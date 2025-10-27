林霏兒被批「係坦克」 自覺好彩 林盛斌大讚女兒才是正能量大師

林霏兒被批「係坦克」 自覺好彩 。

林盛斌（Bob）的17歲大女林霏兒（Faye），近日在社交網透露遭受網民性騷擾，她以黑底紅字怒斥對方：「骯髒過份」，並強調為自身及香港女性發聲，未幾，再有一位網民出言侮辱Faye表示：「咁嘅樣都食得落，邊位仁兄咁樣為民除害，香港政府應該要頒個大紫荊勳章俾佢。」而愛女心切的Bob即發長文護女反擊，並表示：「我屋企人比想像中勇敢。」





無懼網民留言人身攻擊 確實Faye 比想像中堅強，面對網民的人身攻擊，她反而高EQ處理，昨日她發文貼出網民的批評：「Faye！佢哋話你係『坦克』話你係X話你肥話你樣衰啊！」但Faye未有介意並自覺好彩：「哇！好彩啫！好彩佢哋唔係話我唔善良，好彩佢哋唔係話我冇家教，好彩佢哋唔係話我對人冇愛，好彩佢哋只係批評我嘅身材樣貌、相片，因為去到最後，真正嘅美麗，係對自己嘅肯定，對自己、對愛自己嘅人有愛，我依舊被愛，依舊活得精彩！」



