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娛樂
2022-10-20 20:46:48

林青霞獲頒發名譽社會科學博士 直言興奮︰努力學習進步

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林青霞獲港大頒發名譽社會科學博士。

林青霞獲港大頒發名譽社會科學博士。

香港大學將於下月2日舉行207屆學位頒授典，並頒授名譽博士學位予三位傑出人，以表揚他們對大學、社會或學術方面有傑出建樹，在知識思想上，社群或文化方面對整體社會及全球有寶貴貢獻，其中一位便是林青霞。

林青霞得知消息之後，感到非常高興，她說︰「我興奮的一直笑一直笑，拼命說自己不夠格得到榮譽博士這個榮銜。冷靜下來後，我告訴自己我要加倍提升自己，在各方面努力學習進步，讓自己配得上港大給我的這個榮譽。謝謝香港大學給我的鼓勵，這個榮譽博士學位不但鼓勵了我，也鼓舞了了這些年來，一路看著我成長的你們。 ​​」

林青霞下月生日，這個榮譽成為她最好的生日禮物。

林青霞下月生日，這個榮譽成為她最好的生日禮物。

港大表揚林青霞對藝術及文學的貢獻

港大的新聞稿稱林青霞憑《窗外一舉成名，華語電影界家喻戶曉的演員，憑藉多齣優秀作品，備受影圈稱譽，更成為大中華地區以至全世界幾代觀眾心中的傳奇人物在她過去的二十多年的影劇生涯，拍攝過百部電影作品，包括有文藝愛情片、詼諧喜劇片和武俠刀劍片除了簡述林青霞的演藝生涯外，港大亦大讚對方在文壇上亦取得非凡成，提到她先後推出4部著作，其中一本《鏡前鏡後》更獲得「第十六屆香港中文文學雙年獎」散文組推薦獎香港大學謹向林青霞頒授名譽社會科學博士學位，以表揚其在藝術文化的重大貢獻

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