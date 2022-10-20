林青霞獲頒發名譽社會科學博士 直言興奮︰努力學習進步

香港大學將於下月2日舉行第207屆學位頒授典禮，並頒授名譽博士學位予三位傑出人士，以表揚他們對大學、社會或學術方面有傑出建樹，在知識思想上，社群或文化方面對整體社會及全球有寶貴貢獻，其中一位便是林青霞。
林青霞得知消息之後，感到非常高興，她說︰「我興奮的一直笑一直笑，拼命說自己不夠格得到榮譽博士這個榮銜。冷靜下來後，我告訴自己我要加倍提升自己，在各方面努力學習進步，讓自己配得上港大給我的這個榮譽。謝謝香港大學給我的鼓勵，這個榮譽博士學位不但鼓勵了我，也鼓舞了了這些年來，一路看著我成長的你們。 」
港大表揚林青霞對藝術及文學的貢獻
港大的新聞稿稱林青霞憑《窗外》一舉成名，是華語電影界家喻戶曉的演員，憑藉多齣優秀作品，備受影圈稱譽，更成為大中華地區以至全世界幾代觀眾心中的傳奇人物。在她過去的二十多年的影劇生涯，拍攝過百部電影作品，包括有文藝愛情片、詼諧喜劇片和武俠刀劍片。除了簡述林青霞的演藝生涯外，港大亦大讚對方在文壇上亦取得非凡成，提到她先後推出4部著作，其中一本《鏡前鏡後》更獲得「第十六屆香港中文文學雙年獎」散文組推薦獎。香港大學謹向林青霞頒授名譽社會科學博士學位，以表揚其在藝術文化的重大貢獻。