林青霞豪宅三級火｜11億豪宅為結婚20年禮物 老公刑李㷧高位套現ESPRIT袋233億成佳話

飛鵝山一座豪宅凌晨發生三級火，屋內近20人幸而及時疏散，至今晨火警經已救熄。據知豪宅屋主係女星林青霞，當時佢唔喺屋內。

青霞姐貴為影后級女星，住豪宅唔出奇，不過呢間大屋曾被形容為堡壘，現時估值更高達11億。而相比青霞姐老公刑李㷧嘅過百億身家，更加唔算係啲乜。

林青霞嘅豪宅位於安達臣道9至11號，佔地5萬幾平方呎，由幾間獨立屋組成，當中花園已經佔全屋面積一半以上，而且有網球場、泳池、gym、書房等，十足一個屋苑，建築費估計數以億元計。大屋不單設備齊全，保安工夫亦做到足，有唔少閉路電視同警報器，24小時有保安，仲要有十幾隻受過訓練嘅大狗幫手巡邏。

據知呢間屋係2014年刑李㷧送俾林青霞嘅禮物，慶祝青霞姐60歲生日以及佢地結婚20周年。林青霞之前post過家居照，間屋大到有白鷺飛入屋！

能夠億億聲起間屋送畀太太，刑李㷧身家梗係有返咁上下。刑70年代認識美國時裝品牌ESPRIT創辦人夫婦，並成為香港代理，令品牌喺香港成為一代潮牌，連軟硬天師都喺歌詞寫過「永遠懷念興發街嗰間ESPRIT」。刑李㷧將ESPRIT版圖向全球拓展，2002年再買下美國等地嘅ESPRIT股權一統品牌。

當時管理ESPRIT嘅思捷環球係恆指成份股，但刑李㷧2006年起先後辭任公司主席及CEO，並減持股份套現約233億。2008年環球金融海嘯，思捷業績開始走下坡，更開始出現虧損，多次轉型都唔成功，近年店鋪執完一間又一間，香港股價由高峰期133元跌到尋日收市1.32元，財金界對刑李㷧嘅眼光讚嘆不已。

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