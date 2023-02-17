柏林影展開幕｜安妮夏菲維搶風頭 杜Sir談極權破壞電影業

今屆盛會由《吸血新世紀》（Twilight）女星姬絲汀史釗域（Kristen Stewart）出任評審主席，香港著名導演杜琪峯亦是評委之一，杜Sir、姬絲汀史釗域，聯同其他評審團成員包括伊朗女星Golshifteh Farahani、德國導演Valeska Grisebach、羅馬尼亞導演Radu Jude、西班牙女導演Carla Simon及荷李活選角指導Francine Maisler均有出席開幕禮，姬絲汀史釗域行紅地氈時心情勁靚，更走近影迷大派簽名。

至於杜琪峯在開幕典禮舉行前的記者會上受訪，被問及對電影的重要性的看法時卻以廣東話回答：「我覺得電影係永遠喺前鋒，喺前面，當如果有極權嘅時候，人民失去自由嘅時候，電影通常係首當其衝！喺好多地方都係，一定係停咗你嘅文化，電影嘅文化係直接入 audience （觀眾）入面，所以獨裁者通常對付嘅一定係電影。 」他認為應該要支持電影業，因為電影是為人們發聲。