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娛樂
2023-02-17 02:54:40

柏林影展開幕｜安妮夏菲維搶風頭 杜Sir談極權破壞電影業

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柏林影展開幕｜安妮夏菲維搶風頭 杜Sir談極權破壞電影業

姬絲汀史釗域行紅地氈時心情勁靚。

第73屆柏林影展於德國時間周三（16日）開幕，荷李活影星安妮夏菲維（Anne Hathaway）搶盡風頭，還有《權力遊戲》男星Peter Dinklage、《黑魔后》男星Sam Riley、澳洲女星Valerie Pachner等現身開幕禮，更有不知名女子以奇裝異服現身紅地氈。

今屆盛會由《吸血新世紀》（Twilight）女星姬絲汀史釗域（Kristen Stewart）出任評審主席，香港著名導演杜琪峯亦是評委之一，杜Sir、姬絲汀史釗域，聯同其他評審團成員包括伊朗女星Golshifteh Farahani、德國導演Valeska Grisebach、羅馬尼亞導演Radu Jude、西班牙女導演Carla Simon及荷李活選角指導Francine Maisler均有出席開幕禮，姬絲汀史釗域行紅地氈時心情勁靚，更走近影迷大派簽名。

姬絲汀史釗域 安妮夏菲維 安妮夏菲維 安妮夏菲維與Peter Dinklage為合作新片《She Came To Me》出席開幕首映禮。 不知名女子以奇裝異服現身紅地氈。 不知名女子以奇裝異服現身紅地氈。

至於杜琪峯在開幕典禮舉行前的記者會上受訪，被問及對電影的重要性的看法時卻以廣東話回答：「我覺得電影係永遠喺前鋒，喺前面，當如果有極權嘅時候，人民失去自由嘅時候，電影通常係首當其衝！喺好多地方都係，一定係停咗你嘅文化，電影嘅文化係直接入 audience （觀眾）入面，所以獨裁者通常對付嘅一定係電影。 」他認為應該要支持電影業，因為電影是為人們發聲。

香港著名導演杜琪峯亦是評委之一

香港著名導演杜琪峯亦是評委之一

姬絲汀史釗域出任評審主席

姬絲汀史釗域出任評審主席

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