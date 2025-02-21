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娛樂
2025-02-21 13:00:00

柏林影展｜李駿碩《眾生相》入選「Panorama」單元 文創處辦「香港之夜」盼開拓國際市場

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（左至右）文創處電影製作總監陳世敏與監製麥婉欣、文創處專員曾昭學、監製龍國瑤、導演劉韻文和監製蔡浩泉出席柏林國際電影節。

（左至右）文創處電影製作總監陳世敏與監製麥婉欣、文創處專員曾昭學、監製龍國瑤、導演劉韻文和監製蔡浩泉出席柏林國際電影節。

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文化體育及旅遊局文創產業發展處(文創處)早前與香港電影發展局率領業界代表團參與第 75 屆柏林國際電影節，並舉辦「香港之夜」招待會。代表團由文創處文創產業專員曾昭學率領，成員包括《虎毒不》監製龍國瑤、《東風破》導演兼監製麥婉欣，以及《敗走麥城》監製蔡浩泉，以增加香港電影業人員在海外曝光機會，為香港電影開拓更多機會進入國際市場。

由新進導演李駿碩編導的電影《眾生相》獲選入今屆柏林電影節「Panorama」單元。

由新進導演李駿碩編導的電影《眾生相》獲選入今屆柏林電影節「Panorama」單元。

由文創處和電影發展局舉辦的「香港之夜」於 2 月 14 日柏林影展期間舉行，邀請了來自世界各地參與影展的業界人士出席，期望透過活動幫助香港電影人拓展國際人脈關係，締造更多合作機會。由新進導演李駿碩編導的電影《眾生相》獲選入今屆柏林電影節「Panorama」單元，並與男主角張迪文及一眾主創出席其世界首映，和當地觀眾及歐洲一眾電影人進行交流。

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烏甸尼遠東電影節創辦人Sabrina BARACETTI(左) 及文創處專員曾昭學。

烏甸尼遠東電影節創辦人Sabrina BARACETTI(左) 及文創處專員曾昭學。

香港導演劉韻文帶同她剛在辛丹斯電影節作世界首映的最新作品《花明渡》參與柏林影展進行市場展映，並出席了「香港之夜」招待會。劉導演表示參與「香港之夜」讓她有機會跟歐洲不同電影人認識實在是一個難得的機會：「香港電影的製作和作品水準必須在國際市場上保持獨特的地位，繼續秉承幾十年來高瞻遠矚的視野和精神。 『香港之夜』不僅展示了香港電影的新動向及政府對業界的支持，還在輕鬆愉快的氛圍中促進與國際同業的交流與合作。」

 

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