柏林影展｜許鞍華出任國際評審　《奧本海默》男主角主演開幕電影

電影界「頒獎季」展開之外，世界各地影展都準備就緒。2月15至25日展開嘅柏林影展公布國際評審團名單，成員包括來自香港嘅導演許鞍華（Ann）！

2022年曾為金馬獎評審團主席

許鞍華2022年曾經為台灣金馬獎擔任評審團主席，當時喺金馬影展分享導演經驗嘅講座上，Ann自言：「可能這趟來台北做金馬獎評審是最後一次了，因為我已經75歲了，也許再過兩年，我會體力不支。」估唔到事隔2年，Ann依然有心有力，為柏林影展做評審。

國際評審成員將會喺今屆柏林影展參加競賽單元嘅電影當中，選出代表最佳電影嘅最高榮譽金熊獎、銀熊獎、最佳導演、劇本、主角及配角等大獎。