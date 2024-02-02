柏林影展｜許鞍華出任國際評審　《奧本海默》男主角主演開幕電影

電影界「頒獎季」展開之外，世界各地影展都準備就緒。2月15至25日展開嘅柏林影展公布國際評審團名單，成員包括來自香港嘅導演許鞍華（Ann）！
2022年曾為金馬獎評審團主席
許鞍華2022年曾經為台灣金馬獎擔任評審團主席，當時喺金馬影展分享導演經驗嘅講座上，Ann自言：「可能這趟來台北做金馬獎評審是最後一次了，因為我已經75歲了，也許再過兩年，我會體力不支。」估唔到事隔2年，Ann依然有心有力，為柏林影展做評審。
國際評審成員將會喺今屆柏林影展參加競賽單元嘅電影當中，選出代表最佳電影嘅最高榮譽金熊獎、銀熊獎、最佳導演、劇本、主角及配角等大獎。
揭示1980年代愛爾蘭教會黑暗面
其他評審包括執導《黑天后》嘅美國導演Brady Corbet、《盛夏餘燼》德國導演Christian Petzold、西班牙導演Albert Serra、意大利女星Jasmine Trinca以及烏克蘭女作家Oksana Zabuzhko。至於評審團主席就由憑《被奪走的12年》獲最佳女配角嘅美國黑人女星Lupita Nyong’o出任。
今屆柏林競賽單元電影當中，由《奧本海默》男主角Cillian Murphy主演、揭示1980年代愛爾蘭天主教會黑暗面嘅Small Things Like That將會成為影展開幕電影，同時亦係電影世界首映。至於競賽單元獎項名單就會喺2月24日公布。
原文刊登於 電影LOL