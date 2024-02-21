柏林影展2024｜楊曜愷編導《從今以後》唯一入圍純港產片 李琳琳久休復出夥區嘉雯破格演女同志

《第74屆柏林影展》現正舉行，《叔．叔》編劇兼導演楊曜愷再度聚焦香港同志議題的新作《從今以後》入選本屆柏林影展–全景單元(Panorama)，亦是唯一入圍本屆柏林影展的純港產片。電影由區嘉雯、太保主演，並獲久未露面的李琳琳特別演出。日前楊曜愷夥拍區嘉雯齊齊出席於當地舉行的世界首映，在映後談環節，被問及如何說服李琳琳答應復出，楊曜愷指透過琳琳姐丈夫姜大衞作出邀請，對方看畢劇本很表示，多年來一直有不少演出邀約，但都是母親或祖母的角色，而《從今以後》Pat 一角卻擁有自己的目標和意志，是個真實的人物，而非只是別人的母親或祖母，所以被這個角色吸引並答應演出。

觀眾反應熱烈 導演楊曜愷在首映後興奮表示，「觀眾好熱情，對歐嘉雯的演出好雀躍，覺得故事動人。最開心是有觀眾覺得其實部電影是無論什麼性取向都可以感受到主角經歷的痛苦、無助和無奈。」而主演區嘉雯表示「今次來到柏林影展很開心，而今天是《從今以後》第一次和觀眾見面，反應也很好，我也當然很高興。希望將來在香港也有同樣的反應。」