柬埔寨打工陷阱｜胡慧冲稱泰國政府已出手 強調旅行仍很安全

柬埔寨「高薪打工」陷阱層出不窮，不少台灣人被騙到柬埔寨，淪為詐騙集團成員，甚至被轉賣到有「豬仔煉獄」、「豬仔最終站」之稱，比柬埔寨更恐怖的緬甸「KK園區」。近日亦有不少香港人表示曾被騙到柬埔寨做行騙工作，幸得家人交贖金才能回來。
由於坊間流傳有人在泰國旅遊會被擄走，之後賣到柬埔寨、緬甸，呼籲大家不要前往泰國。有「泰國通」之稱的胡慧冲昨日拍片表示，到泰國旅遊仍很安全，呼籲大家要理性看待事件。他引述多則報道，指到泰國旅行的人都是在友人介紹下，再被「賣豬仔」。他說︰「唔知點解依家講講下變咗有詐騙集團擄走遊客，我上網係咁搵，都唔見有遊客被擄走，以依家消息咁靈通，如果真係有就一定通晒天。」他又指泰國政府出手救了很多台灣人，而且政府已部署好拉這個詐騙集團，並非坊間所指的坐視不理。
胡慧冲︰如果擔心暫不要來
胡慧冲亦讀出泰國當地有關今次「賣豬仔」的報道，並讀出台灣駐泰處的聲明，否認有遊客被擄。同時他又提到台灣情侶被騙至「KK園區」淪為血奴的報道，他說︰「佢哋係被朋友帶去，假設我去香港做嘢，之後有個香港朋友話帶我去緬甸搵食，我就搭飛機去緬甸，咁香港係咪一個中途站賣我豬仔呢？應該係我誤交損友喎！」
胡慧冲表示至今仍未有任何領事館向泰國發出旅遊警告，又指泰國有不少富有外籍人士居住，笑言綁架他們比向遊客下手更容易。他指若大家真的很擔心來到泰國會被「賣豬仔」，可以暫且不來，待自己比較放心才過來。至於已買機票到泰國的朋友，他建議可以問問一些居泰港人的意見，再作出決定，並希望未能逃出生天的人士可以早日脫困。