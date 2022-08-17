柬埔寨打工陷阱｜胡慧冲稱泰國政府已出手 強調旅行仍很安全

柬埔寨「高薪打工」陷阱層出不窮，不少台灣人被騙到柬埔寨，淪為詐騙集團成員，甚至被轉賣到有「豬仔煉獄」、「豬仔最終站」之稱，比柬埔寨更恐怖的緬甸「KK園區」。近日亦有不少香港人表示曾被騙到柬埔寨做行騙工作，幸得家人交贖金才能回來。

由於坊間流傳有人在泰國旅遊會被擄走，之後賣到柬埔寨、緬甸，呼籲大家不要前往泰國。有「泰國通」之稱的胡慧冲昨日拍片表示，到泰國旅遊仍很安全，呼籲大家要理性看待事件。他引述多則報道，指到泰國旅行的人都是在友人介紹下，再被「賣豬仔」。他說︰「唔知點解依家講講下變咗有詐騙集團擄走遊客，我上網係咁搵，都唔見有遊客被擄走，以依家消息咁靈通，如果真係有就一定通晒天。」他又指泰國政府出手救了很多台灣人，而且政府已部署好拉這個詐騙集團，並非坊間所指的坐視不理。