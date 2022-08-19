柬埔寨詐騙｜柬埔寨打工陷阱一早有？5年前桂綸鎂張孝全《猜猜我是誰》已踢爆電話騙案集團真相

近排好多報道提到，唔少台灣同香港人被「賣豬仔」騙到東南亞國家，被不法分子禁錮，兼要做電話騙案騙徒，每日打17個鐘頭電話！

電騙都係一種罪行，而犯罪元素正正係電影題材。2017年嘅合拍電影《猜猜我是誰》（內地片名《鉅額來電》）就係以電騙做主題，部份情節而家睇返都可以話係神預測。

故事以內地真實電騙案取材，民警丁小田（陳學冬飾）中學老師因為受騙而跳樓，小田誓要追尋真相，與警方電信詐騙專案組不謀而合。詐騙集團頭目林阿海（張孝全飾）與阿芳（桂綸鎂飾）在國內以正規招聘名義招募團員，到泰國後進行嚴格控制。通過先進的科技手段和對受害人心理的準確拿捏，兩人的詐騙集團日益強大，上至上市公司老闆，下至退休老人，財產都遭受威脅。專案組已經派出女特警小兔（蔣夢婕飾），混入泰國的電騙團隊蒐集證據，丁小田與小兔密切配合，逐步掌握了犯罪集團各個詐騙環節上的機密與證據，但同時阿海也與台灣幫立下30天騙下1億人民幣驚天賭約……

片中桂綸鎂管理嘅電騙集團，要各個到達泰國開工嘅成員交出電話同護照，並且有晒劇本同埋被洩露嘅個人資料，要負責打電話嘅成員根據2份材料嚟呃人，桂綸鎂仲會教埋用咩語氣同受害人講嘢！《猜猜我是誰》同樣描述有人發現工作同出發時嘅介紹不符而想離開，結果被暴打一輪仲威脅要賠錢，桂綸鎂仲話「打死丟落海餵魚」，十足而家新聞所講嘅情況！

想走，真係會被人打

《猜猜我是誰》係由香港導演彭順執導，由於出品方包括中央電視台電影頻道，相信係有官方宣導反詐騙訊息嘅使命在身。《猜》嚴格嚟講可以稱為電視電影，不過以官宣片計套戲唔算難睇，起碼敘事節奏都有刺激性，某啲鏡頭同色調都見到彭順風格，只係尾段追捕戲又變得太俗套。反而喺香港拍嘅結尾值得一讚，桂綸鎂嘅演出堪稱「由頭帶到尾」。