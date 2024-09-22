柯煒林烈日曝曬拍MV慘變「柯仔煎」扮男屍獲泰妹狂讚靚仔又Charm

泰妹(楊雅文, THAIMAY)告別新人年，推出本年度首支solo歌《You are so cool》，更首度挑戰填詞，與獨立音樂人Luna Is A Bep聯手創作，邀請「新生代男神」柯煒林(Will)擔任MV男主角，上演一段「人屍戀」，於夏日尾聲延續「熱焫焫」的暗戀情懷。泰妹大讚Will非常專業，在烈日34度高溫下，扮演漂泊在沙灘旁邊的屍體，即使慘變「柯仔煎」，臉上總仍綻放笑容。

荒島男屍變超人 《You are so cool》描繪一個戀愛病發的少女愛上萬人迷，每日尋找不同話題跟男神打開話匣子談天說地，小心翼翼暗示愛意，盼從有趣的互動中，獲男神主動打破「友達以上，戀人未滿」的Friend-zone局面。向來創意十足的THAIMAY與團隊以天馬行空的方式呈現新歌的愛情故事，講述THAIMAY流落荒島發現沙灘上出現一具靚仔屍體，竟如超人一樣擁有劈柴、點火及釣魚等多種能力，幫THAIMAY解決荒島生存難題。談到首次參與填詞的體驗，THAIMAY直言隨著出道一年多，開始慢慢學習觀察及感受身邊的人與事，嘗試將日常生活感受記在簿仔內，作為創作靈感，並萌起做一首既抒情又歡樂的情歌，象徵五味雜陳的演藝生活。

與柯煒林再續前緣 THAIMAY邀請了柯煒林演繹靚仔屍體，原來兩人早有淵源，「前年選校花校草時，有幸獲邀演出由Will執導、Dear Jane主唱的大熱歌曲《到底發生過什麼事》MV，當時已經對Will導心心眼，覺得他靚仔兼有才華，一直期待將來能正式以歌手身份跟他合作，感激Will一口答應演出這個MV，令我圓夢了！」Will不負眾望，電暈現場所有女性工作人員，連向來男仔頭的THAIMAY，亦害羞得面紅耳赤，不敢直視男神，每次睇Playback時也忍不住說： 「Will真的很靚仔、很Charm呀！」又頻頻高呼 「救命」，笑爆全場。