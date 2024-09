柯煒林烈日曝曬拍MV慘變「柯仔煎」扮男屍獲泰妹狂讚靚仔又Charm

泰妹(楊雅文, THAIMAY)告別新人年,推出本年度首支solo歌《You are so cool》,更首度挑戰填詞,與獨立音樂人Luna Is A Bep聯手創作,邀請「新生代男神」柯煒林(Will)擔任MV男主角,上演一段「人屍戀」,於夏日尾聲延續「熱焫焫」的暗戀情懷。泰妹大讚Will非常專業,在烈日34度高溫下,扮演漂泊在沙灘旁邊的屍體,即使慘變「柯仔煎」,臉上總仍綻放笑容。