柯煒林重看中四週記 老師當年留言有得著

柯煒林(Will)近日有兩部影視作品正在播放中，一部是電視劇《存酒人》，另一部是電影《大濛》。早前在台灣為宣傳電影忙過停的他終於可以回港跟家人朋友一齊倒數迎新年。 早前有台灣老師在網上表示帶學生入場睇《大濛》，情況熱烈遠超預期，令老師只好自掏銀包買飛讓學生入場，之後老師更搞笑表示要Wil主持公道，沒想到Will見到相關帖文之後，不但留言回應，更送上一些換票證給老師作幫補，令該名老師非常感動。

日前Will在限時動態上載自己在中四時寫的週記，同樣與老師有關。他表示沒有想過廿年前後的想法都沒有變，相中見到他寫下「回憶總是美好的」、「人要往前走」，字體工整，絕不潦草。另一張則有老師的回覆，見到當時的他在訴說介意別人的評價，並寫有「我們整班弄一個BBQ聚」。

當時老師回覆說︰「青少年時，是很自然的事。你會不會介意一個小一、二的學生怎樣看你？當然不會，因為你不會看重他的看法，畢竟不在一個平台……當你長大後，自己有一套完整看法後，便不同了，你也不會那麼著意別人的看法。」更見到老師也寫下一段英文作回覆，最後更有「work hard」二字為他打氣。Will似乎重看老師的評語有點得著，在照片留言多謝老師，相信當年的老師也沒有想過如今的Will會變成有名的演員。