柯震東再拍九把刀電影 《請問，還有哪裡需要加強》世界首映千人共賞

《那些年，我們一起追的女孩》億萬大導九把刀新片《請問，還有哪裡需要加強》（Miss Shampoo）獲選為台北電影節開幕電影，日前節進行了世界首映千人共賞，《請問，還有哪裡需要加強》將於8月24日於香港盛大獻映。

《請問，還有哪裡需要加強》是九把刀的第四部執導作品，由台灣天團玖壹壹的主唱春風、《我的少女時代》女主角宋芸樺，《月老》男主角柯震東等聯手演出。《請問，還有哪裡需要加強》在臺北市中山堂作世界首映，盛大為今年台北電影節揭開序幕。導演九把刀率超強演員陣容春風、宋芸樺、柯震東、蔡昌憲、應朗丰、郭子乾出席，與現場千名觀眾齊聚一堂，氣氛熱鬧。電影改編自九把刀的小說作品《精準的失控》其中一個章節，台北電影節首賣當天5分鐘戲票即刻秒殺，勢成2023下半年最值得期待的話題新作。

九把刀的電影《那些年，我們一起追的女孩》、《報告老師！怪怪怪怪物！》以及《月老》，每部都是膾炙人口的話題之作！這次《請問，還有哪裡需要加強》，邀請到九把刀班底演員一起助陣。首映禮期間，九把刀率先大讚首度擔綱電影男主角的春風：「春風有不可取代的魅力，超乎大家想像，看過的人都覺得他很可愛，期待大家看完的反應！」宋芸樺這次扮演剪髮技術九流的洗頭妹，幫春風打造各種獵奇髮型，喜感互動充滿反差萌，她受訪時坦言：「我為了拍片洗了快70個人的頭，但春風都是戴假髮，所以我好像一直沒摸過本人的頭！」現場還試摸了一下，笑稱：「頭皮蠻健康的」。至於柯震東繼《月老》後再度與九把刀合作，飾演春風身邊小跟班，片中有男男泡湯談心戲，兩人坦誠相見，搓澡搓出深刻兄弟情，柯震東大讚春風是有靈性的演員，一點就通，也因為彼此熟悉，搓澡戲拍得很自然。